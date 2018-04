”Överge sitt barn är det hemskaste man kan göra”

Tant Strul (1981)

”Det här är på Musikverket i Stockholm, när Kärsti (Stiege) sjöng. Hon gick bort i cancer i fjol, det var jättetragiskt och alldeles fört tidigt. Vi hade en jättenära relation, hon var som en storasyster för mig när vi började.”

Kajsa & Malena (1985)

”Gud vad gulliga. Vilken fotopose jag gör (skratt). Det är hemma hos Malena (Jönsson), precis efter Tant Strul. Jag och Malena gjorde en återföreningsturné i fjol när vårt album ’Historier från en väg’ fyllde 30. Det var helt fantastiskt att jobba med henne igen. Hon ska även vara med på min turné i höst.”

Going solo (1990)

”Den här är fin, det är mellan första och andra soloskivan. Min idé var att andra skivan skulle bli soulig. Men sen när vi spelade in tog producenten in en gitarrist till och alla älskade Nirvana så det blev i stället värsta Soundgarden-känslan.”

Pjäsen ”Träda” (1991)

”Titta, det här är ’Träda’ på Teater Luntan. Min första pjäs, ett triangeldrama baserat på min relation med Plura. Vi repade först lite med mig i rollen som kvinnan men det gick inte, det blev för nära. Så Martina Uusma (numera Haag) gjorde den i stället.”

Reklamkampanj (2016)

”Det här var till en Åhléns-kampanj med Jens Lapidus, som handlade om synen på vad som är manligt och kvinnligt i kläder. Om reklam kan lägga till nånting i en kontext så det klingar in med det man håller på med tycker jag inte det är så jävla farligt. Och det här kändes som en bra grej, en bra idé.”