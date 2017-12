Därför tog Mark Wahlberg tag i sitt liv

Avslöjar nyckeln till framgången

Mark Wahlberg har gått från fängelsekund till Hollywoodkung.

Mark Wahlberg är försörjd för flera generationer framåt.

Men några planer på att dra ner på takten har inte den 46-årige skådespelaren och fyrabarnspappan.

– Jag har mer driv och begär nu än jag någonsin har haft, säger han.

Den senaste inkomstligan visar att Mark Wahlberg är bäst betald i Hollywood.

– Det enda sättet att vara bäst är att fortsätta jobba som om man inte har något. Det är bara att fortsätta jaga, vara mer och mer aggressiv, mer och mer fokuserad - varje dag.

Det är en inställning han inte hade som ung.

På frågan i Mens Health vad som fick honom att ändra sitt liv, säger han:

– Eh, fängelse.

Satt inne för misshandel

När Wahlberg var tonåring satt han inne för att ha misshandlat en annan man.

Nyligen medverkade Wahlberg i ”Daddys home 2”, där han bland annat spelade mot Will Ferrell och Mel Gibson .

Den sistnämnde gav honom några råd när det gäller Hollywoodkarriären.

– Han tackade nej till så många filmer, många riktigt bra filmer. Han sa att jag borde ta dem medan tid finns, medan de är där. Han sa åt mig att jobba om jag får möjligheten.

Härnäst är Wahlberg aktuell i Ridley Scotts kommande drama, ”All the money in the world”.

TV-serierna som blev succéfilmer 00:29

LÄS OCKSÅ Wahlberg toppar skådisarnas lönelista

LÄS OCKSÅ Skämslistan: Här är Hollywoods mest överbetalda skådespelare