Vikander prisutdelare på Golden Globe-galan

Foto: Ettore Ferrari / AP TT NYHETSBYR N Alicia Vikander.

Alicia Vikander är en av prisutdelarna på Golden Globe-galan i januari, skriver Variety.

Där kan hon få sällskap av bland andra Penélope Cruz och Seth Rogen.

Hon blev inför galan 2016 nominerad för sin prestation i två olika filmer, "Ex machina" och "The danish girl", men vann då inte. "The danish girl" tilldelades Alicia Vikander , 29, senare en Oscar för i kategorin bästa kvinnliga biroll.

Andra namn som har framkommit bland de som ska dela ut pris på Golden Globe-galan är Penélope Cruz , 43, och komikern Seth Rogen , 35, enligt E News .

Tidigare har Hollywood Press Association avslöjat att även "Wonder Woman"-stjärnan Gal Gadot och Kerry Washington från tv-serien "Scandal" kommer att dela ut priser på galan, som hålls i Los Angeles den 7 januari med programledaren Seth Meyers som värd.

På galan har Ruben Östlund chans att få pris för sin film "The square" i kategorin bästa icke engelskspråkiga film. Även Alexander Skarsgård kan prisas för sin roll i tv-serien "Big little lies".

