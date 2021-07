Namn: Peter Jöback

Ålder: 50

Bor: Värmdö, född i Stockholm

Yrke: Sångare, skådespelare

Tidigare medverkan i Sommar: Debutant

Skrytkvot

Skvallervärde

Känslostyrka

Humornivå

Åh fan-faktor

Första meningen: Det finns en artikel i en tidning från tidigt 80-tal.

Sista meningen: Du kanske inte står på toppen just nu men du peakar, för du har aldrig varit mer grundad än så här.

3 typiska låtval

Feel it still - Portugal The Man

Dressed For Success - Roxette

Here Comes The Sun - The Beatles