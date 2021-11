Magnus Norman om oväntade kärlekslyckan med Jessica Wahlgren

Berättar om bröllopsplanerna: ”Vill kalla henne för min fru”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

MOJÁCAR. Magnus Norman hade inte en tanke på att hitta kärleken igen.

Då dök Jessica Wahlgren upp i det tidigare tennisproffsets liv.

– Det har gått snabbt, men för oss känns det inte snabbt, för oss känns det som världens mest naturliga grej, säger han.

I augusti förra året bekräftade makeupartisten och ”Wahlgrens värld”-profilen Jessica Wahlgren, 46, att hon och tidigare tennisproffset Magnus Norman, 45, är ett kärlekspar.

Sedan dess har paret hunnit med att både köpa hus ihop och förlova sig.

När Aftonbladet träffar Magnus Norman under inspelningen av SVT:s ”Mästarnas mästare” i Spanien, där han deltar i den kommande säsongen, säger tennisstjärnan att han inte var ute efter en ny relation innan han träffade Jessica Wahlgren.

– Jag kom från ett väldigt långt förhållande på elva år, mamman till mina barn, och så gick inte det som vi hade önskat. Så jag hade absolut inte en tanke på att träffa någon ny. Men rätt vad det var så träffades vi. Sedan dag ett egentligen så har kemin fungerat till 110 procent. Vi har skitkul tillsammans, vi utvecklar varandra och det känns hur bra som helst.

helskärm Magnus Norman.

Träffades på tennisakademin

På sociala medier har paret flera gånger visat upp kärlekslyckan och de senaste veckorna har Jessica Wahlgren skrivit på Instagram att hon har provat brudklänningar och haft champagnelunch med sina brudtärnor, där nära vännen och före detta svägerskan Pernilla Wahlgren ingår.

Magnus Norman berättar att han träffade Jessica Wahlgren när hon kom till hans tennisakademi.

– Vi träffades på Good to great, hon kom och spelade padel med sina kompisar. Vi hade lite gemensamma vänner så vi hamnade en gång vid ett lunchbord bredvid varandra och började snacka. Från det tog vi helt plötsligt in kaffe tillsammans utanför Good to great, och tyckte att det var så kul att hänga med varandra. Och sedan dess har vi hängt med varandra varje dag.

helskärm Jessica Wahlgren.

Ni har hunnit med husköp och förlovning... när är bröllopet?

– I vår ska vi gifta oss. Det har gått snabbt, men för oss känns det inte snabbt, för oss känns det som världens mest naturliga grej. Det känns som att vi har varit tillsammans under en mycket längre tid än vad vi har. Även om det så klart har gått fort när man ser på det så, så känns det som världens mest naturliga grej att vi skulle flytta ihop, gifta oss... jag vill kalla henne för min fru.

helskärm Antonio Lindbäck, Emma Green, Ola Lindgren, Magnus Norman och Sofia Loft utgör grupp 1 i ”Mästarnas mästare”.

Fakta De tävlar i Mästarnas Mästare 2022: Grupp 1: Emma Green, höjdhopp Antonio Lindbäck, speedway Ola Lindgren, handboll Magnus Norman, tennis Sofia Loft, styrkelyft Grupp 2: Patrik Järbyn, alpint Carin Hjalmarsson (fd Koch), golf Joanna Stillman och Henric Stillman, dans Frida Wallberg, boxning Läs mer

Publisert: Publicerad: 24 november 2021 kl. 13.11