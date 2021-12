Mejla Markus Larsson

Det här är julens största apokalyps

helskärm Ur videon till ”Last Christmas” med Wham. I mitten George Michael.

Min kompis tittar sig över ena axeln.

Sedan lutar han sig fram och viskar:

”Psst, jag kör ’Whamageddon’ i år också.”

Vi står länge på jobbet, hummar och nickar tyst.

Två män med en hemlighet och kanske en plan. Till slut kan jag bara svara det vanliga:

”Du vet hur det är, om du måste köra ’Whamageddon’ så måste du köra ’Whamageddon.’”

Min kompis, som vi kan kalla för Kling, nickar en gång till. Han smyger iväg. Det är en man med ett uppgift. Bestämd och vaksam.

Jag kan inte bestämma mig om ledmotivet från ”Mission impossible” med Tom Cruise eller ”Rosa pantern” med Peter Sellers passar Klings årliga kamp i december bäst. Förmodligen den senare.

Den ligger i bakhåll på julfester, gallerior och bilradion

”Whamageddon” går i all enkelhet ut på att lyckas ducka ”Last Christmas” med Wham! mellan 1 och 24 december. Det är ingen lätt uppgift. Låten spelas överallt och hela tiden vid jul. Den ligger i bakhåll på julfester, gallerior och bilradion.

Alla som misslyckas får posta ”#Whamageddon” i sociala medier och öva på sina undanmanövrar ett år till.

Inte för att låta som public service, men det finns även andra jullåtar som folk gärna inte krockar med under vår förlovade glittersäsong. ”Fairytale of New York” med The Pogues och Mariah Careys ”All I want for Christmas”, till exempel.

Men ingen av dem har fått en lika slagkraftig hashtagg som ”Whamageddon”. ”ApoCareypse” har inte alls samma klang.

Men varför ”Whamageddon”? Svaret på frågan är naturligtvis – varför inte?

Med tanke på allt elände som människor ställer till med eller får uppleva kan jag knappt tänka mig nåt mer harmlöst än att försöka undvika en gammal julsingel från 1984.

Däremot är det rätt obegripligt att just ”Last Christmas” blivit en slagpåse i december. Låten är bättre än 98 procent av alla jullåtar som skvalpar runt i våra öron.

Den mycket fuktiga synten låter paradoxalt nog hyfsat modern fortfarande. Och som George Michael sjunger. Rösten innehåller så mycket barnförbjuden soul att den kan få en inlagd sill att vilja hångla med en köttbulle.

En nödvändig påminnelse om att väldigt lite var bättre förr

Frågan är varför ”Tänd ett ljus” ännu inte har förärats med en liknande digital lek? Den kunde i så fall heta #Släckskiten.

För att inte tala om den olidliga ”Do they know it’s Christmas” med Band Aid.

Välgörenhetslåten släpptes ungefär samtidigt som ”Last Christmas” och blir varje år en nödvändig påminnelse om att väldigt lite var bättre förr.

Sting, Bono, Bob Geldof, Boy George och de andra tomtarna sjöng för att samla in pengar till svältkatastrofen i Etiopien. Syftet är gott men det räddar inte den hopplöst uppblåsta och korkade singeln.

”Do they know it’s Christmas time at all?”

Tja, en tredjedel av världens kristna bor i Afrika.

Jag tror att ett par stycken av kontinentens invånare visste vad julen är för något 1984.

Band Aids floskel är den riktiga musikaliska apokalypsen varje jul.

Fakta Larssons topp tre 1. ”Get back” (dokumentär, Disney +)

De åtta timmarna med Beatles är en overklig upplevelse. Det går inte att överskatta Beatles. Och har världen verkligen begripit vilken gåva Paul McCartney är? Det finns bara ett problem. Dokumentären är för kort. 2. ”Day after tomorrow” (jullåt, Phoebe Bridgers)

Phoebes spelar in en jullåt varje år, denna gång en svävande cover på Tom Waits. 3. ”A sight for sore eyes” (jullåt, Tom Waits)

Apropå julmusik och Tom Waits. Det här är en undanskymd stjärna som borde finnas på varenda anständig spellista den 24 december.

