Läckberg och Bagge: Många är ute efter en genväg

Kritiska mot unga som vill ha omedelbar framgång: ”Fruktansvärt frustrerad”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Camilla Läckberg och Laila Bagge har tröttnat på unga som kräver genvägar.

I ”Svenska powerkvinnor” vill de visa upp det hårda arbete som lett fram till framgången.

– Jag blir fruktansvärt frustrerad av en yngre generation som tycker att det ska vara nån slags räkmackor. Man vill inte jobba, man vill inte studera vidare, säger Läckberg.

I ”Svenska powerkvinnor” visar Laila Bagge, 48, och Camilla Läckberg, 46, upp sina liv och det arbete som lett till framgångarna. Med 28 miljoner sålda böcker tillhör Läckberg en av Sveriges mest framgångsrika författare, medan Bagge driver en mängd företag, har upptäckt artister som Zara Larsson och Bishara och är populär radiopratare i ”Rix morronzoo”.

Realityserien är Laila Bagges idé och hon hoppas kunna ge inspiration:

– Jag har märkt att det är så många kvinnor som inte vågar. Vågar byta jobb, eller satsa på nåt som de drömmer om, de är rädda för att misslyckas eller vad ska nån säga. Men gud, jag har misslyckats så många gånger, men jag är på det igen. Man kan inte bara skjuta en boll mot mål, den kanske missar, men skjuter du tio så kanske en av dem går in, det är lite det jag skulle vilja förmedla, säger hon.

helskärm Camilla Läckberg och Laila Bagge gör realityserien ”Svenska powerkvinnor” tillsammans

Läckberg: Inte som att jag har vunnit på lotto

Aftonbladet träffar henne och Läckberg inför tv-premiären och de är båda tydligt kritiska mot hur många inte tycks förstå hur mycket hårt arbete som har legat bakom framgången.

–Speciellt i den yngre generationen, säger Läckberg.

– Man märker att det finns väldigt mycket av att man vill vara känd, man vill vara rik, man vill synas, man vill ha en Youtube-kanal, man vill ha egna märken. Men man kanske inte riktigt förstår vad det innebär med jobbet bakom. Det är ju inte så att jag har vunnit på lotto, utan det är nånting som tagit väldigt lång tid att bygga upp och egentligen började redan i min barndom när jag skaffade mina första extrajobb som 11-åring.

helskärm Camilla Läckberg och Laila Bagge ryter ifrån mot unga som förväntar sig en räkmacka till pengar och kändisskap

Blir du provocerad då när unga vill ha den omedelbara framgången?

– Jag blir jättefrustrerad. Jag blir fruktansvärt frustrerad av en yngre generation som tycker att det ska vara nån slags räkmackor. Man vill inte jobba, man vill inte studera vidare.

Laila Bagge fyller i:

– Man vill ta betalt från första stund. Så många gånger som jag har arbetat gratis för att bevisa mig. Första gången jag sände på ”Rix morronzoo”, hela den sommaren jobbade jag gratis för att jag sa att jag vill in här, jag vill göra radio. Sen fick jag betalt, men jag sa att jag kan gör det gratis. Så pass självsäker är jag när jag väl säger det: ”Jag kommer leverera och jag vet att du kommer anställa mig efter att jag är klar”. Men man måste också vara beredd att gambla, man måste vara beredd på att få ett nej. Nu känns det som att många är ute efter att ta the easy way, en genväg. Nån kanske lyckas så, men de flesta gör det inte. Du måste arbeta hårt för att lyckas.

Bagge: Jag svarar inte ens på det

Laila Bagge väljer snabbt bort personer som tar kontakt med henne i jakt på att få hjälp att bli kända.

– Jag väljer bara att jobba med artister som har en bra mentalitet. Riktiga artister, som jag kallar dem, som vill jobba med och älskar musik. Sen finns det de som bara vill bli kända och de skriver oftast till mig på Instagram: ”Kan inte du hjälpa mig att bli känd?” Jag svarar inte ens på det. För du måste var duktig på nåt, känd är nåt som följer med ett yrke, eller om du har lyckats med nånting.

helskärm Svenska powerkvinnor i TV3:s och Viaplays nya realityserie. Stående från vänster: Kristina "Keyyo" Petrushina, Antonija Mandir, Mouna Esmaeilzadeh, medan Laila Bagge och Camilla Läckbergsitter ner.

Camilla Läckberg skrattar till och beskriver hur hon varje vecka får meddelanden från personer som vill att hon ska skriva en bok åt dem.

– De skriver: ”Jag har en jättebra idé, men jag kan inte skriva så jag tänkte att du och jag slår oss ihop”. Man bara: ”Nej, du får nog skriva den själv.” ”Vadå, hur lång tid tar det att skriva en bok då?”

Om hon då förklarar att man får räkna med att det kanske tar ett år på heltid blir svaret alltid: ”Men gud, det har jag inte tid med”.

– Den där stör mig, det måste jag säga, säger Camilla Läckberg.

”Svenska powerkvinnor” sänds tisdagar på TV3 och Viaplay med premiär 7 september.