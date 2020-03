Hångelilska mot deltagarna: ”Hela jävla tiden”

avAlex Hartelius/Meter

Publicerad: 30 mars 2020 kl. 18.42

Mergim Feka och Amilia Stapelfeldt har tröttnat på Jasmine Armstrong och Martin Forsténs förhållande.

På fredagen riktade de hård kritik mot deltagarna.

– Det är jättetråkigt, sa Mergim i programmet.

Martin Forstén och Jasmine Armstrong har fattat tyckte för varandra i ”Big brother”. Men deras romans uppskattas inte av alla deltagare. På fredagen riktade Mergim Feka och Amilia Stapelfeldt kritik mot paret och tyckte att deras förhållande var tröttsamt.

– Vill de hålla på så här kan de lika gärna gå ut båda två, så kan de fortsätta med sitt förhållande utanför huset. De kan inte bara sitta själva 24 timmar om dygnet, antingen i rummet, poolrummet eller i soffan och hångla hela jävla tiden. Det är jättetråkigt och jag fattar om tittarna inte tycker det är kul, sa Mergim i programmet.

Amilia Stapelfeldt höll med och trodde att Martin skulle bli en roligare person om Jasmine Armstrong lämnade ”Big brother”.

– När han fick in sitt brev under Robinson-veckan skrev hans familj ”våga släpp loss lite mer, våga visa ditt riktiga jag”, sa Amilia.

– Där bevisades det att han inte är sig själv och att han tofflar efter Jasmine, fortsatte Mergim.

Foto: TV4 Jasmine Armstrong och Martin Forstén.

”Hon sitter inte säkert”

De fortsatte sedan att diskutera Jasmine Armstrongs hänga löst-historia, där hon blivit räddad av tv-tittarna flertalet gånger.

– Bara för att Jasmine blivit räddad tre veckor i rad kommer hon vinna alltihop? Nej, det är inte säkert. Hon sitter ju inte säkert ”for the rest of her life” bara för att hon blivit räddad av tittarna tre gånger, men hon känns väldigt lugn, sa Amilia.

”Big brother” sänds tisdag till söndag 19.00 och måndagar 21.00 på Sjuan, TV4 Play och Cmore. Det sänds även dygnet runt på Cmore.

”Big brother Inifrån” är ett samarbete mellan Aftonbladet och Meter/TV4, läs mer om det här.

Foto: TV4 Mergim Feka och Amilia Stapelfeldt har tröttnat på Jasmines och Martins förhållande.

