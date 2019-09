Carola Häggkvist + FÖLJ

Carolas kupp – sjöng med sin dotter på scen

Efter sommarens branddrama – fick släckare i present

avChristina Nordh

14 september 2019 23:47

Carola förlängde turnén och bjöd på lördagskvällen in till höstfest på sitt Steninge.

I publiken fanns både betalande fans och inbjudna vänner.

Samtidigt firades nämligen hennes 53:e födelsedag.

Egentligen skulle Carola Häggkvists konsertturné ”Naket – en akustisk hitskonsert” vara över. Men sångerskan förlängde turnén med ytterligare en spelning efter ett infall – hemma på Steninge i Sigtuna. De få biljetter som var till salu sålde slut i ett nafs.

Mitt under den drygt två timmar långa konserten kom plötsligt Carolas tioåriga dotter Zoe upp på scenen och tillsammans framförde de Ben E Kings ”Stand by me”. Av Amadeus, 21, syntes inte ett spår under konserten – han var mitt i en match med sitt IK Frej.

Bland vännerna i publiken fanns bland andra Gabriel Forss, Doreen Månsson, LaGaylia Frazier och Annika Hagström.













1 av 5 | Foto: Karin Törnblom/TT Carola sjunger ”Stand by me” med tioåriga dottern Zoe på festen i Steninge.

I somras fattade Carolas scenklänning eld mitt under konserten i Tylösand, då lyckades hon släcka elden med vatten.

– Klänningen fick sig en rejäl törn av en väldigt stark ljuslampa. Delar av klänningen har brunnit upp helt enkelt, sa Carola då till Nöjesbladet.

Nu kunde den uppmärksamme se något på scenen som matchade Carolas röda klänning: En liten brandsläckare med initialerna CH.

När konserten led mot sitt slut klev Carolas storasyster Susanne upp på scenen med en kompakt trevåningstårta. Då passade publiken på att sjunga ”Ja, må hon leva”.

En rörd Carola tackade publiken:

– Kärlek till er alla.

Temat för höstfesten var western och efter att ha skrivit autografer till fansen försvann Carola och hennes vänner in i den stora ladan där det bland annat blev picknick på filtar och linedance.

Fick födelsedagsbarnet någon present då?

Jodå, lite flyt hade hon: Vännerna hade skramlat ihop till en kajak.

LÄS OCKSÅ Carolas klänning började brinna – mitt under konserten

LÄS OCKSÅ Carola får eget program

LÄS OCKSÅ Carolas tvärvändning efter sändning: ”Jag avundas henne inte”

14 september 2019 23:47