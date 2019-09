Big brother + FÖLJ

”Big Brother” tillbaka i svensk tv – så görs programmet om

TV4 gör realityserien interaktiv: ”Tittarna har all makt”

avCornelis Rikken

24 september 2019 06:52

Realityserien ”Big Brother” gör comeback i TV4 nästa år.

Och den här gången kommer även tittarna ha ett finger med i spelet.

– Vi ser verkligen fram emot att få göra ett helt nytt och modernt ”Big Brother”, säger Fredrik Arefalk, kanalchef TV4, i ett pressutskick.

”Big Brother” hade premiär i Sverige första gången år 2000.

Konceptet går ut på att tv-tittarna får följa ett gäng människor som är i inlåsta i ett hus under 100 dagar – utan någon som helst kontakt med omvärlden.

Den som är kvar längst i huset går hem med prispotten på en miljon kronor.

Nu avslöjar TV4 att serien gör comeback i kanalen 2020.









1 av 3 | Foto: KANAL 11 Senaste gången ”Big brother” sändes i svensk tv var 2015, då i Kanal 11. Totalt har dokusåpan gått i tio säsonger (första var år 2000) varav de flesta i Kanal 5.

Blir interaktivt

Nytt för den här gången är tittarna på olika sätt kan vara med och påverka programmet.

– Vi ser verkligen fram emot att få göra ett helt nytt och modernt Big Brother. De tekniska förutsättningarna för att låta tittarna följa och styra vad som händer i huset är på en helt annan nivå idag och vi tror att det kommer locka den unga digitala generationen, men även en bredare publik som har följt Big Brother tidigare, säger Fredrik Arefalk, kanalchef TV4 och C More film, i ett pressutskick.

Bygget av Big Brother-huset är i full gång och kommer att vara placerat i Stockholm.

I huset kommer det att finnas närmare 50 kameror och 90 mikrofoner som bevakar allt som händer, dygnet runt.

Börjar visas våren 2020

För den som är sugen på att söka in till programmet så öppnar ansökningen i dag, den 24 september.

– Castingen ser lite annorlunda ut än tidigare säsonger av Big Brother. Det vi söker nu är ett tvärsnitt av Sverige som det ser ut idag, främst i åldern 20-30 år, medvetna personer som har koll på sin omvärld, är verbala, har humor och det lilla extra. Annorlunda är bra, säger Joel Bendrik, exekutiv producent på TV4, ett i pressutskick.

”Big Brother” börjar visas någon gång under våren 2020 och kommer gå att se live dygnet runt på TV4 Play och C More.

Varje vardag visas även en sammanfattning av det gångna dygnet, och under helgen en veckofinal, på Sjuan.

