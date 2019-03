Gunilla Backman + FÖLJ

Ny turné med Björn och Bennys musik

Kalle Moraeus: En mardröm att välja låtar



1 av 2 Johan Boding, Gunilla Backman och Kalle Moraeus.

avJens Peterson

NÖJE 26 mars 2019 11:29

Kalle Moraeus är med i Benny Anderssons orkester.

Gunilla Backman spelade Donna i ”Mamma mia!”.

Nu gör de gemensam turné med Björn och Bennys sånger.

– Det är en fantastisk dröm som snabbt övergår i en mardröm, säger Kalle Moraeus. När man inser att det inte handlar om att välja låtar utan att välja bort låtar. De har gjort så fruktansvärt mycket bra musik.

”Thank you for the music” heter turnén där de tillsammans med Johan Boding reser runt Sverige i höst. Den och andra ABBA-låtar finns med i föreställningen, plus sånger ur ”Chess” och ”Kristina från Duvemåla”. Och annat som Benny Andersson och Björn Ulvaeus skrivit tillsammans sedan de inledde sitt låtskrivande tillsammans 1966.

– Jag är väldigt nyfiken att titta på den tidiga tiden när de började skriva ihop, säger Kalle Moraeus. Hep Stars och Hootenanny singers. De var involverade som producenter åt Lena Andersson och Ted Gärdestad. Vi ska lyxa till det, med musikerna och tjejerna som sjunger kör.

”Magiskt varje gång”

Gunilla Backman var med när ”Mamma mia!” spelades på svenska i Stockholm. Hon tröttnar aldrig på låtarna.

– När man sjunger dem så är det magiskt varje gång, säger Gunilla Backman. Man blir upplyft och man flyger även om man är trött innan. Jag skulle vilja gå på en sån här konsert.

Johan Boding har på senare år bland annat sjungit Queen-låtar och Ted Gärdestads sånger. Artisten som Björn och Benny producerade en gång i tiden.

– Jag gick på audition för ”Kristina från Duvemåla”. Peter Jöback skulle sluta som Robert. Jag hade spelat ”Miss Saigon” 200 föreställningar. Jag förstår att jag blev refuserad som Robert.

Vill sjunga Anthem

Ni måste ha varsin favorit som ni absolut vill sjunga?

– Jag hoppas få göra antingen ”Anthem” eller ”Pity the child”, säger Johan Bodin. Vad det gäller sångerna tycker jag ”Chess” är den bästa musikalen.

– ”Vinnaren tar allt”, den svenska versionen av ”Winner takes it all” ligger mig varmt om hjärtat, säger Gunilla Backman.

– Jag har gått all in efter tv-programmet ”Biggest loser” och älskar ”Lätt som en sommarfjäril”, säger Kalle Moraeus. Det är en av mina favoritsånger, den låter sekelskifte och linnekostym. Det är min nya hashtag. #sommarfjäril

FAKTA Hit kommer turnén: 25/10 Halmstad, 26/10 Helsingborg, 27/10 Växjö, 30/10 Linköping, 31/10 Kalmar, 1/11 Karlskrona, 2/11 Norrköping, 3/11 Karlstad, 6/11 Stockholm. 7/11 Gävle, 8/11 Örebro, 8/11 Falun, 10/11 Sundsvall, 13/11 Luleå, 14/11 Skellefteå, 15/11 Umeå, 16/11 Härnösand, 17/11 Bollnäs. 20/11 Göteborg, 21/11 Kungsbacka, 22/11 Lund, 23/11 Jönköping, 24/11 Uppsala. LÄS MER

