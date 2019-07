Jerry Williams + FÖLJ

Jerry Williams egna ord om sjukdomen före sin död

Vännerna berättar i ny dokumentär

avTorbjörn Ek

NÖJE 8 juli 2019 17:26

Han var en av Sveriges mest folkkära artister – men höll samtidigt hårt på sitt privatliv.

I dokumentären ”Jerry Williams” på SVT ikväll berättar vännerna om hans sista tid i livet och rockhjältens egna ord om sjukdomen.

– Han var otroligt stark, det fanns inget tycka synd om, säger vännen Ulf Bengtsson i dokumentärfilmen.

Han hade hunnit bli 75 år när cancern tog hans liv i mars 2018. Nu berättar vännerna om Jerry Williams i en ny dokumentär som sänds på SVT på måndagskvällen. Han tillhörde Sveriges mest folkkära artister, men höll alltid hårt på sitt privatliv.

– Han hade en sägning som var så att när folk frågade om hans familj: ”Ja, det får du väl fråga dem om, de har ju sin egen power”. Och är det nåt Jerry hade så var det power och det kan jag väl säga i alla fall att är det nånting som hans familj har så är det power, det finns liksom en Jerry-power där, säger turnéledaren och vännen Josefin Lagerwall i dokumentären ”Jerry Williams”.

Williams egna ord

– Det hände att jag frågade Jerry varför inte Britten och ungarna och Johnny var med mer i tv och så där, men han sa alltid att: ”De är tillräckligt bra på det de gör för att inte behöva stå i nån jävla blaska och schavottera bara för att de är släkt med mig”, säger vännen Leif Malmgren, hundförare hos polisen som blev vän med Williams tack vare det gemensamma hundintresset.

När Williams dog i mars förra året i sviterna av cancer var det många som inte känt till att han varit sjuk. Ulf Bengtsson, entreprenör och tidigare kroppsbyggare berättar i dokumentären om hur han imponerades av Jerry Williams styrka under sin sista tid i livet.

– När han blev sjuk då kan man säga att Jerry var Jerry Williams, en man som var rakryggad, stark och uttryckte sin person på bästa sätt hela vägen och det också under den perioden. Han var otroligt stark, det fanns inget tycka synd om, det finns ingenting av det, säger han i dokumentären.

Vännen avslöjar också Jerry Willliams egna ord om sin sjukdom.

– Han sa ”It is what it is”. Det är som det är, säger Ulf Bengtsson.

Dokumentären ”Jerry Williams” sänds i SVT1 måndag 8 juli 20.00.

Jerry Williams är död – blev 75 år gammal 00:40

