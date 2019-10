Christina Schollin + FÖLJ

Schollin: Jag tyckte jag var ful och tråkig

Ger ut memoarbok: Gick i psykoanalys hos mig själv

avBritt Peruzzi

22 oktober 2019 17:48

Christina Schollin har gått i psykoanalys hela livet.

Hos sig själv – och i sina dagböcker.

– Egentligen är skådespelaryrket ett uttryck för att man har dåligt självförtroende, säger 81-åringen som nu gett ut en memoarbok.

Hon understryker det direkt, att hon är mer än bara en influencer i sin dotter Pernilla Wahlgrens dokusåpa.

För alla som inte är födda i går är det ingen nyhet. Christina Schollin har stått på landets teaterscener och medverkat i otaliga filmer under 60 år, erfarenheter som nu samlats i boken ”Ett himla liv”, skriven tillsammans med journalisten Marianne Wilöf.









1 av 3 | Foto: MAGNUS SANDBERG Christina Schollin släpper en ny memoarbok.

Redan för tolv år sedan skrev hon bokkontrakt med ett stort förlag men då var schemat späckat med tv och teater.

– ”Hur lång tid har jag på mig?” frågade jag, och fick svaret att jag kunde ta mig all tid i världen.

Schollin började samla material – tidningsurklipp, recensioner och dagboksanteckningar.

– När man formulerar sina känslor kan man lättare överblicka det som hänt. För mig var dagboksskrivandet som terapi. Jag gick i psykoanalys – hos mig själv.

”Jag var jätteblyg”

Drift. Det är ordet som sammanfattar varför hon blev skådespelerska, förklarar hon på sin punschveranda på Värmdö där hon och maken bott sedan 1962.

– Jag har ju tänkt: men oj, har jag varit med om allt detta? Vilken resa! Frågan är om jag tyckte så på den tiden? Det är motsägelsefullt för jag var jätteblyg som liten. Jag tyckte att jag var oansenlig, ful och tråkig.

Manuset har sakta vuxit fram, under turnéer, på festivaler, vid bord på hotellrum.









1 av 3 | Foto: CAROLINA BYRMO Dottern Pernilla Wahlgren.

För fyra år sedan meddelade förlaget plötsligt att det på grund av omstruktureringar inte kunde ge ut Schollins memoarer men nu är projektet i hamn. Omslagets insidesflik pryds av en ängel, Schollinskans signum genom åren.

– Jag har försökt belysa livspusslet också. Både jag och Hans har ju frilansat hela livet, med både oregelbundna arbetstider och inkomster och med barn efter barn som kom till världen, säger hon och sveper med handen över salongen i trähuset som fortfarande är samlingspunkten.

– Pernilla sa nyligen att det har varit fantastiskt att se sina barn leka i samma lekstuga, bada i samma pool och springa på samma gräs som hon gjorde.

Har nio barnbarn

Fastän vi träffas för att prata om bokens fokus, Schollins rika yrkesliv, halkar hon hela tiden in på barnen. Peter, före detta valutahandlare i New York men nu brandman i Dalarna. Linus, artist. Niclas, artist, Och Pernilla, artist och influencer. Plus nio barnbarn.

Det tar tid att ens nämna dem alla och plötsligt kommer maken Hans Wahlgren förbi och säger att kaffet stått på väl länge.

– Oj, jag var så inne i detta, svarar hustrun och får ett rappt svar tillbaka:

– Det har du varit i 12 år!

81-åringen skrattar och nämner några av sina favoritcitat från böcker utspridda i hemmet. ”Pensionera dig från pensioneringen” är en av dem.

– Ett citat som min man myntat är ”Låt inte morgondagens moln skymma dagens sol”.

Sol har de annars numera obegränsat med. Hösten tillbringas, som vanligt, i huset i spanska Nerja.

– Där vaknar vi av soluppgången i sovrummet, tar en simtur

i områdets pool, går på marknaden, lagar Medelhavsmat och dricker vårt glas vin utan att ha dåligt samvete.

Närmast kan man se Schollin i kyligare miljö, som tomtemor i årets julkalender ”Panik i tomteverkstaden”.

– Jag är inte så värst pigg på att ta nya erbjudande men, alltså, julkalender, det är ju en klassiker.

Foto: PETER KNOPP Christina Schollin slog igenom på Dramaten.

FAKTA Schollin om... … att bli känd över en natt: – Jag sa upp mig från Nordisk Autoimport när jag blev antagen till Willy Koblancks teaterskola. Sedan blev det Dramaten där det var sensation att en förstaårselev fick en riktig roll. Jag var 20 år gammal och blev känd över en natt. Nästa vändpunkt kom när Bergman ville ha mig till rollen som tyska Lydia i ”Fanny och Alexander”. Jag minns att jag lyssnade på drottningens accent för att få till den rätt.

… att kuska runt med barnen: – Vi var tvungna att ha inkomster. Vi hade skaffat huset 1962, vinterbonade det och byggde till. Ungarna fick följa med på turnéer och film-

inspelningar i den mån det gick för skolan. Det är väl därför flera av dem hamnat i samma bransch, de tyckte om den och vi hade ingen anledning att avråda dem när vi såg att de hade en begåvning. Pernilla var teater redan från jätteliten.

… att vara del av en dokusåpa: – ”Wahlgrens värld” är Pernillas och Biancas program, jag gästspelar bara. Man får gilla läget. Jag är så otroligt stolt över båda dessa

driftiga yrkeskvinnor. Bianca har gjort en otrolig resa från strulig tonåring till att av egen kraft segla upp som en av våra främsta influencers. Båda har fått Kristallen-priset. Och Pernilla som gör succé med sin egen show ”Kort,

glad och tacksam”, vilken kvinnokraft.

… att tackla mormorsrollen: – Jag tycker att det är intressant att skildra tre generationer, och jag har ju blivit mormor även med hela svenska folket. Om jag kan tillföra något med min erfarenhet får jag väl vara den äldre generationens representant. När det gäller sång och dans var det ju faktiskt jag som började. 1961 gjorde jag en show med Beppe Wolgers texter i folkparkerna och då skrev pressen ”Dramatenflicka slog ut Lill-Babs i folkparkerna!” Det tror jag inte att mina barn eller barnbarn har förstått! LÄS MER

