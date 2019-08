Dakota Johnson + FÖLJ

Fansen sörjer Dakota Johnsons glugg

Skådespelaren till Jimmy Fallon: ”Vill vara ifred”

avAlex Hartelius

Fansen är i sorg efter att gluggen mellan Dakota Johnsons framtänder täppts igen.

Skådespelaren säger i ”The tonight show” med Jimmy Fallon att hon delar den sorgen.

– Jag skulle verkligen uppskatta att få bli lämnad ifred, säger hon skämtsamt.

Skådespelaren Dakota Johnson har inte längre någon glugg mellan sina framtänder. Det har fått fansen att reagera och flera undrar nu om hon varit hos tandläkaren för att täppa igen gluggen.

”Loggade precis in och fick reda på att Dakota Johnson, den enda personen som borde ha en glugg, tagit bort sin... snälla swisha mig under denna svåra tid”, skriver en person på Twitter enligt Page six.

”Det här är det sorgligaste som jag någonsin varit med om. Vila i frid, Dakota Johnsons glugg”, skriver en annan.



1 av 2 Dakota Johnson 2019.

Johnson: ”I sorg”

I ”The tonight show” med Jimmy Fallon säger skådespelaren att hon haft en tandreglering fastlimmad på baksidan av sina tänder sedan hon var 13 år, men att den nyligen togs bort och att det är orsaken till förändringen.

– Jag har haft mycket nackproblem den senaste tiden, så min tandläkare bestämde sig för att det var en bra idé att ta bort den och se om min käke var utbyggd. Och det hjälpte mig och mitt gap stängdes av sig självt, säger hon i programmet.

Och det är inte bara i fansen som känner en stor saknad efter det tomma utrymme som Dakota Johnsons glugg efterlämnat sig.

– Jag är också väldigt ledsen. Jag skulle verkligen uppskatta att få bli lämnad ifred, säger hon skämtsamt.

