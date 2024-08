Uppgifter: Lively kände sig kroppshånad av Baldoni

Krisdraget: ”Det slutar med oss”-stjärnan anlitar pr-expert

Publicerad 11.24

Blake Lively kände sig kroppshånad av Justin Baldoni under inspelningarna av ”Det slutar med oss”, enligt uppgifter till TMZ.

Nu anlitar Baldoni en pr-expert efter bråkspekulationerna kring filmen.

Dramatiken kring storfilmen ”Det slutar med oss” fortsätter.

Fans är övertygade om att filmens stjärnor Blake Lively, 36, och Justin Baldoni, 40, är osams och nu kommer nya uppgifter om den påstådda konflikten.

Enligt källor till TMZ blev det särskilt dålig stämning kring en scen där Baldoni lyfter upp Lively i luften. Inför inspelningen av scenen ska Baldoni har sagt att han lider av ryggproblem och frågat sin tränare på plats vad Lively vägde och hur han kunde träna för att förbereda sig för lyftet.

Problem med kysscen

När Blake Lively fick höra talas om Justin Baldonis fråga ska hon ha känt sig kroppshånad.

Enligt källorna blev stämningen än värre när stjärnorna skulle spela in en kysscen och Lively tyckte att Baldoni höll henne kvar i kyssen längre än vad han behövde.

I svallvågorna av rapporterna kring dramat på inspelningen har Justin Baldoni anlitat pr-konsulten Melissa Nathan som ska krishantera, rapporterar E Online. Hon har tidigare jobbat med kända namn som Johnny Depp, Drake och Logan Paul.

Höll avstånd

Spekulationerna om en konflikt mellan Baldoni och Lively startade när Baldoni inte dök upp under stora delar av pressturnén för filmen, trots att både producenter och andra stjärnor som Brandon Sklenar, Jenny Slate och Isabela Ferrer var där. När han väl var på plats på röd mattan under premiären den sjätte augusti i New York höll han sig på avstånd från de andra skådespelarna.

”Det slutar med oss” är baserad på Colleen Hoovers storsäljande bok med samma namn. Den hade biopremiär i Sverige den sjunde augusti.