Liam Paynes död sänder chockvågor bland unga världen över

En hel generation i sorg – det är ofattbart

One Direction-medlemmen Liam Payne, 31, är död efter att ha fallit från en balkong.

Jag läser om den meningen gång på gång, men den är fortfarande omöjlig att ta in.

I dag vaknar miljontals unga personer till en fullkomligt chockerande och oerhört sorglig nyhet.

Det kan inte vara sant, var min första tanke när jag såg nyheten.

Jag gick in på Tiktok direkt och möttes av en enorm mängd videor med unga personer som växte upp med One Direction som gråter, sörjer och inte heller kan förstå att det är sant.

Jag lyssnar på larmsamtalet från hotellpersonalen till polisen, där en man säger att de har en gäst som är svårt påverkad av droger och alkohol och att han slår sönder hela rummet när han är vid medvetande och att de är oroliga för att han kan göra något som sätter hans liv i fara.

Han upprepar att de behöver skicka någon snabbt.

Bara några minuter senare har personen fallit mot sin död från hotellbalkongen och minuter efter det får världen veta att det handlar om Liam Payne.

Liam Payne med Niall Horan förra veckan.

One Direction i Stockholm 2012

pullquote Jag tänker på hans 7-åriga son Bear

Det är så många tankar nu.

Jag tänker på alla exalterade fans jag pratade med som hade övernattat i de enorma köerna när One Direction spelade sina utsålda konserter i Sverige.

Jag tänker på hans 7-åriga son Bear som han har med Cheryl Cole och eftersom Tiktok alltid kan läsa mina tankar så dyker just en sådan video upp i mitt flöde också där Liam Payne glatt beskriver sin son som en ”mini me” och ler.



Fans sörjer Liam Payne 1 / 2 Foto: Natacha Pisarenko / AP

Jag tänker på all dramatik och negativitet som har varit kring Liam Payne de senaste åren.

Den explosiva intervjun han gjorde i Logan Pauls podcast för två år sedan där han gick hårt åt sina tidigare One Direction-kollegor och därefter blev extremt utskälld, mobbad och hånad på sociala medier. Även bandets fans vände sig emot honom och till slut bad han om ursäkt för sina uttalanden och berättade att han inte lämnade sitt hem på tre månader efter intervjun.

pullquote Hon har nu stängt av sina kommentarsfält på sociala medier

Och bara veckor innan hans död anklagade hans ex-fästmö Maya Henry honom för att ha trakasserat henne efter deras uppbrott genom att gång på gång försöka kontakta henne och hennes familj från olika telefonnummer. Hon har nu stängt av sina kommentarsfält på sociala medier. Och hans nuvarande flickvän Kate Cassidy, som fortfarande har ett öppet kommentarsfält, överöses nu av både hat och kärlek i denna konstiga ”skriv vad fan som helst öppet till folk du inte känner utan minsta tanke på att det finns en troligtvis förkrossad mottagare”-värld vi lever i.

One Direction 2012

pullquote Han har pratat om sina problem med alkohol och psykisk ohälsa

Jag tänker på hans solokarriär. Precis som de andra medlemmarna har han också försökt sig på en sådan, men jämfört med till exempel Harry Styles succé har Liam Paynes väg på egen ben varit betydligt krokigare. Han har varit väldigt öppen om att han har varit inlagd på rehab, och han har pratat om sina problem med alkohol och psykisk ohälsa, som han menade berodde på den snabba stjärnstatusen han fick efter genombrottet. Bara 14 år var han när One Direction sattes ihop som en grupp när de alla sökte artistdrömmen via talangprogrammet X Factor.

Liam Payne 2010

”Night changes”, ”Story of my life”, ”What makes you beautiful” och ”Perfect” tillhör pojkbandslåtar som så många tjejer och killar, som jag i dag gissar är kring 25–35 år gamla, växte upp med och jag tänker att många nu sätter på musiken, och kollar ut på en gråmulen höstdag och kämpar mot tårarna.

Men mest av allt tänker jag på vad Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan och Harry Styles tänker och känner just nu.