Publicerad 22.02

Diana Moseni kom tillbaka till paradiset.

Nu kastas hon plötsligt ut igen av deltagaren Nardos Alberto.

– Det känns förjävligt, säger Moseni i programmet.

Storspelaren Diana Moseni, 31, kom tillbaka till ”Paradise hotel” under tisdagens avsnitt – men den andra vistelsen blev minst sagt kort.

Under onsdagens program tvingades hon lämna efter att Nardos Alberto, 26, röstade ut henne.

Alberto kom in som domare under fotbollsveckan och fick uppdraget att ge rött kort till antingen Moseni eller Shyrin Masoudi, 23, och därmed köra ut en av dem från tävlingen.

Flera blev känslosamma inför beslutet som Alberto beskriver som tufft i programmet. Masoudi säger att hon inte ens tänker försöka prata med Alberto för att få vara kvar, hon är säker på att hon kommer åka ut oavsett.

expand-left helskärm Diana Moseni.

Diana Mosenis tårar: ”Fucking orättvist”

Diana Moseni brister ut i tårar och säger att hon är övertygad om att hon kommer att behöva lämna, eftersom hon tror att Alberto vill stå i par med Diego Martinez Parra, som varit trogen Moseni i spelet sedan start.

–Jag får alltid all skit. Jag ska alltid se till så att alla mår bra och jag är alltid i skottlinjen. Jag pallar inte, säger en gråtande Diana Moseni i programmet.

– Helt ärligt, det är så fucking orättvist. Jag har inte haft en enda makt sedan jag satte min fot på det här hotellet. Fuck det här. Hela den här säsongen har alla sett mig som ett hot och velat få ut mig. Jag har försökt trösta alla och sedan får jag ändå skit för det. Det är inte menat att jag ska vara i den här jävla säsongen. Det var bara en dum idé.

expand-left helskärm Nardos Alberto.

Besvikelsen: ”Vad gör du?”

Moseni ber Martinez Parra om hjälp för att hålla henne kvar. Till en början tycker hon minst sagt att han inte gör tillräckligt för att försöka hålla kvar henne i spelet.

– ”You’re supposed to be my partner.” Domaren ska blåsa rött kort om några minuter. Vad gör du? Du går iväg, säger en besviken Moseni.

Martinez Parra försöker sedan övertala Alberto att ha kvar Moseni, något han inte lyckas med.

– Jag vet inte hur jag ska välja. Jag vet inte om jag ska vara självisk eller tänka på gruppen. Jag valde Diana för att kunna ha en trygg partner i längden, säger Nardos Alberto i programmet.

– Det är klart att jag får kortet. Det är skitjobbigt. Jag lovade Diego att ta honom till final. Det känns förjävligt att jag behöver lämna hotellet igen, säger Moseni.

expand-left helskärm Nardos Alberto ger Diana Moseni rött kort, därmed tvingas ”all star”-deltagaren lämna tävlingen.

Victoria och Moa röstades ut i parceremonin

Moseni var inte den enda deltagaren som tvingades lämna under onsdagens program. I parceremonin fick både Victoria Engström, 22, och Moa Melin, 24, lämna ”PH”-huset.

– Jag blir skitledsen när jag inser att det är jag som åker ut, säger Engström.

– Min tid här har varit så jävla kul. Jag är en av två som klarat sig från start av tjejerna. Så jag tycker ändå att jag gjort ett jävligt bra jobb. Om det är någon av tjejerna som har spelat då är det fan jag, säger Moa Melin i programmet.

”Paradise hotel” sänds måndagar, tisdagar och onsdagar på Viaplay och TV3.