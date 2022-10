Monty Python-stjärnan cancerfri: ”Jag grät inte”

Eric Idle höll sjukdomen hemlig

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Eric Idle är friskförklarad från cancer i bukspottskörteln. Arkivbild.

Eric Idle, 79, har anledning att se livet från den ljusa sidan.

Monty Python-stjärnan har friskförklarats från cancer.

– Jag grät inte förrän jag visste att jag skulle överleva. Jag gick bara vidare. Jag är britt! Man försöker att inte visa att man är rädd, säger han till The Guardian.

Eric Idle är mest känd för att ingå i den legendariska brittiska humorgruppen Monty Python och för att ha skrivit deras klassiska låt ”Always look on the bright side of life”.

Den positiva livssynen hjälpte Eric Idle när han för tre år sedan drabbades av bukspottkörtelcancer. Skådespelaren höll tyst om sin diagnos, men berättar nu att han blivit friskförklarad efter att ha sedan dess ha gått på regelbundna provtagningar.

Han hade tur. Bukspottkörtelcancer är svår att klara sig ifrån. Men tumören upptäcktes i tid och kunde opereras bort.

– ”Hade du kommit två veckor senare hade du inte kunnat opereras utan fått gått direkt på cellgifterna”, sa min läkare, berättar Eric Idle för tidningen The Guardian.

helskärm Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin and Terry Jones 2014.

Eric Idle berättar att hans vän George Harrisons sätt att hantera sin cancersjukdom, som till slut krävde hans liv, var ett föredöme för honom. Den forne Beatles-stjärnan räddade finansieringen av Monty Python-filmen ”Life of Brian – Ett herrans liv” och avled 2001.

– Det var otroligt att se någon gå bort så lugnt utan panik, ånger eller bitterhet. Han var ett bra föredöme.