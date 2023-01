Golden Globe-vinnarna – så gick det för Ruben Östlund

Svenskarna blev utan pris

Av: TT

Publicerad: I dag 03.16 Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

Med den 80:e upplagan av Golden Globe-galan var galaglittret tillbaka i Los Angeles.

Men trots flera nomineringar blev det inte några svenska priser – Ruben Östlunds ”Triangle of sadness” hade chans i två kategorier och kompositören Ludwig Göransson var nominerad i en.

Det som brukar kallas Hollywoods största fest är tillbaka.

På hotellet Beverly Hilton samlades film- och tv-stjärnorna igen, uppklädda till tänderna efter ett par år utan galaglans. I fjol fanns varken publik eller tv-kameror på plats då arrangören Hollywood Foreign Press Association (HFPA) krishanterade efter anklagelser om korruption, rasism, sexism och bristande mångfald, och året dessförinnan hölls galan virtuellt på grund av pandemin.

helskärm Jennifer Coolidge fick pris för sin insats i "The White Lotus".

Kritiserad organisation

Men trots välriktade skämt mot HFPA var det en rätt trött tillställning.

– Jag ska berätta varför jag är här. Jag är här för att jag är svart, sade kvällens värd, komikern Jerrod Carmichael, i sitt inledningsanförande.

– Jag kommer inte att säga att det har varit en rasistisk organisation – men de hade inte en enda svart medlem förrän George Floyd dog. Så gör med den informationen vad ni vill.

Han anspelade på den svarte man som dödades under ett polisingripande i Minneapolis 2020 och vars död tände gnistan till ”Black lives matter”-protester över hela USA.

helskärm Steven Spielberg fick två Golden Globe-statyetter.

Spielberg

Steve Spielberg var en av galans stora vinnare. Han tog hem de båda tungviktarna bästa dramafilm och bästa regi för självbiografiska ”The Fabelmans” – hans sjätte och sjunde Golden Globe.

– Jag har burit på den här historien sedan jag var 17. Jag har delvis berättat den genom min karriär. ”ET” har delar av den , ”Närkontakt av tredje graden” har delar av den här historien. Men jag har aldrig tidigare vågat berätta hela historien säger Spielberg i sitt tacktal för regipriset.

Två andra stora vinnare på galan var ”Abbott elemenarty” och ”The banshees of Inisherin” som fick tre priser var.

helskärm Golden Globe-galans värd Jerrod Carmichael.

Inget svenskt pris

Golden Globe-galan brukar ses som en fingervisning om hur det kommer att gå på storebror Oscarsgalan samma år. Men tyvärr blev det inte något pris för varken kompositören Ludwig Göransson eller för regissören Ruben Östlund vars ”Triangle of sadness”, som vann Guldpalmen i Cannes tidigare i år, var nominerad i kategorin bästa musikal eller komedi. Skådespelaren Dolly De Leon, som nominerad för sin insats i filmen i kategorin bästa kvinnliga biroll, fick inte heller något pris.

Cate Blanchett fick pris för bästa kvinnliga skådespelare för sin insats i ”Tár”. Priset för bästa manliga skådespelare (dramafilm) gick till Austin Butler för att ha porträtterat Elvis Presley i ”Elvis”.

helskärm Quinta Brunson från "Abbott elementay".

Framträdande av Zelenskyj

Skådespelaren Sean Penn presenterade ett förinspelat meddelande från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Presidenten tackade de som under fjolåret har stöttat det ukrainska folket i kampen för fred och frihet.

– Kriget är inte över men vinden har vänt, det står klart vem som kommer att vinna, sade Zelenskyj.

– Det kommer inte att bli ett tredje världskrig, det här är inte en trilogi, vi kommer att stoppa det ryska angreppet.

helskärm Volodymyr Zelenskyj.

helskärm Serena Göransson och Ludwig Göransson.

Alla vinnare:

Bästa kvinnliga skådespelare, drama: Cate Blanchett, ”Tár”.

Bästa manliga skådespelare drama: Austin Butler, ”Elvis”.

Bästa kvinnliga skådespelare, musikal eller komedi: Michelle Yeoh, ”Everything everywhere all at once”.

Bästa manliga skådespelare, musikal eller komedi: Colin Farrell, ”The banshees of Inisherin”.

Bästa film, drama: ”The Fabelmans”.

Bästa film, musikal eller komedi: ”The banshees of Inisherin”.

Bästa regissör: Steven Spielberg, ”The Fabelmans”.

Bästa animerade film: ”Pinocchio”.

Bästa filmmanus: Martin McDonagh, ”The banshees of Inisherin”.

Bästa kvinnliga biroll, film: Angela Bassett, ”Black Panther: Wakanda forever”.

Bästa manliga biroll, film: Ke Huy Quan, ”Everything everywhere all at once”.

Bästa icke-engelskspråkiga film: ”Argentina, 1985”.

Bästa filmmusik: Justin Hurwitz, ”Babylon”.

Bästa originallåt i spelfilm: ”Naatu Naatu” (”RRR”) — Kala Bhairava, M M Keeravani, Rahul Sipligunj.

Bästa miniserie: ”The White Lotus”.

Bästa kvinnliga skådespelare i miniserie: Amanda Seyfried, ”The dropout”.

Bästa manliga skådespelare i miniserie: Evan Peters, ”Monster: Jeffrey Dahmer”.

Bästa kvinnliga skådespelare, tv-serie drama: Zendaya, ”Euphoria”.

Bästa manliga skådespelare, tv-serie drama: Kevin Costner, ”Yellowstone”.

Bästa manliga skådespelare, tv-serie komedi eller musikal: Jeremy Allen White, ”The bear”.

Bästa kvinnliga skådespelare, tv-serie komedi eller musikal: Quinta Brunson, ”Abbott elementary”.

Bästa tv-serie, komedi: ”Abbott elementary”.

Bästa tv-serie, drama: ”House of the dragon”.

Bästa kvinnliga biroll i miniserie: Jennifer Coolidge, ”The White Lotus”.

Bästa manliga biroll i miniserie: Paul Walter Hasuer, ”Black bird”.

Bästa kvinnliga biroll i tv-serie: Julia Garner, ”Ozark ”.

Bästa manliga biroll i tv-serie: Tyler James Williams, ”Abbott elementary”.

Cecil B DeMille-award: Eddie Murphy.

Carol Burnett-award: Ryan Murphy