Beyoncés mamma om superstjärnan: ”Kan vara riktigt elak”

Tina Knowles berättar om dotterns beteende under konserter

Uppdaterad 2023-11-07 | Publicerad 2023-11-02

Beyoncé kan vara en ”bitch” backstage.

Det avslöjar hennes egen mamma.

– Ibland gråter hon för att hon vet att hon precis sagt galna saker, säger Tina Knowles.

Beyoncé, 42, är känd för att vara väldigt privat av sig.

Det verka hennes mamma Tina Knowles, 69, inte bry sig om, när hon avslöjar sin superstjärna till dotters beteende under Renaissance-konsertturnén.

Tina Knowles, som står nära sin dotter, intervjuas i ”The Sherri Shepherd show” på Youtube för att prata om turnén, och säger att Beyoncé i stundens hetta kan vara en ”bitch”.

På frågan om vad Beyoncé går igenom under konserten när hon inte står ute på scenen svarar Tina Knowles:

– Vi skrattade åt det här nyligen, för jag sa ”tjejen, du blir väldigt elak där bak”, och jag är väldigt glad över att jag inte behöver vara där bak längre, för jag brukade göra hennes snabba ombyten.

Berättar om stressen backstage

Tina Knowles berättar vidare om att de brukade skoja om Beyoncés låt ”Flaws and all” där hon sjunger ”I’m a bitch in the afternoon”, jag är en bitch på eftermiddagarna.

– Hon sa att hon är en (bitch) på morgonen, och jag sa ”på kvällen också”, säger Tina Knowles medan publiken brister ut i skratt.

Brukar be om ursäkt för beteendet

Beyoncés mamma, som själv fick sitt genombrott som kostymör för tjejgruppen Destiny’s Child som Beyoncé var en del av, är dock tydlig med att Beyoncé brukade be om ursäkt efter showerna om hon betett sig illa under stressen backstage.

– Ibland gråter hon för att hon vet att hon precis sagt galna saker till oss, men det är i stundens hetta, som när hon försöker få på sig en sko medan alla väntar där ute, och om någon gör fel eller tappar bort skorna så förstör man hela showen. Så jag förstår henne.