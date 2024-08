Madonnas blunder – tackar Sverige med danska flaggor

Var i Danmark för några dagar sedan

Uppdaterad 2023-12-18 | Publicerad 2023-10-29

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Hur ser svenska flaggan egentligen ut?

Madonna verkar i alla fall inte vara helt säker.

På Instagram tackar hon de svenska fansen efter gårdagens konsert med ett hjärta – och fyra danska flaggor.

Under lördagskvällen intog Madonna, 65, Stockholm med sin världsturné ”The celebration tour”.

Två timmar försent äntrade hon Tele2 Arena till de svenska fansens jubel. Nu visar världsstjärnan sin tacksamhet – men hon fick visst något om bakfoten.

”10’s across the board! Thank you Stockholm!”, skriver hon på Instagram stories följt av fyra röd-vita flaggor och ett hjärta.

expand-left helskärm Madonna hyllar den svenska publiken – med dansk flagga.

Uppträdde i Danmark för fyra dagar sedan

Hon har förväxlat den svenska flaggan med den danska i sin hyllning till Stockholmspubliken.

Kanske beror förväxlingen på att hon uppträdde i Köpenhamn tidigare i veckan.

De danska kritikerna tokdissade hennes insats på scenen. Men efter turnépremiären i London fick hon stora hyllningar.

”Drottningen av pop visar varför hon fortfarande äger sin krona”, löd rubriken till Rolling Stones recension.

expand-left helskärm Madonna på ”The celebration tour”.

Sköt upp turnén efter sjukdomen

Länge var det oklart när turnén skulle bli av.

I somras drabbades artisten av en svår bakterieinfektion och tvingades flytta fram spelningarna. Madonna har berättat att hennes hälsoläge då var mycket kritiskt.

– Jag trodde inte att jag skulle klara mig, och det trodde inte läkarna heller. Jag vaknade omgiven av alla mina barn. Jag visste inte riktigt var jag var, men änglar beskyddade mig, har hon tidigare sagt till Rolling Stone.