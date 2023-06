Drake släpper poesidebut

Uppdaterad 15:26 | Publicerad 08:32

Drake debuterar som författare.

Idag släpps hans diktsamling ”Titles ruin everything”.

Rapparen Drake, vars riktiga namn är Aubrey Graham, går över till litteraturvärlden och debuterar som poet med den kommande diktsamlingen ”Titles ruin everything”, rapporterar Complex.

Under fredagen berättade Drake på sin Instagram att han debuterar som författare. Den fulla titeln är ”Titles ruin everything – a stream of consciousness” och boken släpps på lördagen 24 juni via sajten drakerelated.com.

”Jag vet inte om jag någonsin velat att folk ska köpa eller stödja mig mer med någonting annat i mitt liv” skrev Drake under sin post.