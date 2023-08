Taylor Swift ger miljonbonusar till turnépersonal

Lastbilschaufförer fick 1 miljon var

TT

Uppdaterad 08:41 | Publicerad 08:02

Taylor Swift snålar inte med bonusar.

Nu ger stjärnan bort miljontals till sin turnépersonal.

Taylor Swift ger bonusar på motsvarande över 500 miljoner kronor till sin turnépersonal, rapporterar bland andra E News. Bonusarna går till bland annat dansare, cateringpersonal, lastbilschaufförer och ljudtekniker.

Bara lastbilschaufförerna fick vardera omkring en miljon kronor, skriver TMZ.

Taylor Swift betalar ut stora bonusar till personal på en lukrativ turné. Arkivbild.

Drar in 140 miljoner per kväll

Bonusarna har delats ut lagom till att Swifts världsturné ”The eras tour” når sina sista datum i USA.

Tidigare i sommar rapporterade Bloomberg att Swifts konserter drar in omkring 140 miljoner kronor per kväll i biljettintäkter, och att turnén beräknas dra in närmare 11 miljarder kronor totalt.