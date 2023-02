Societetsparet ska skiljas – drygt tre år efter påkostade bröllopet

Skyddat sina tillgångar

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Societetsparet Linnea och Leonard Taube ska skiljas, efter det påkostade bröllopet 2019.

Något som Expressen var först att rapportera om.

”Vi älskar varandra och skiljs åt som bästa vänner”, skriver de i ett mejl till tidningen.

Linnea Taube, 32, gifte sig med Leonard Taube, 35, i Gustav Vasa kyrka i Stockholm hösten 2019. Ett bröllopet som minst sagt var påkostat.

– Det var fantastiskt vackert och spännande. När vi väl stod vid altaret upplevde vi att det gick väldigt fort, sa Leonard Taube till Expressen efter bröllopet.

helskärm Leonard och Linnea Taube på Noppes sommarfest på Café Opera 2018.

Skiljer sig – utan betänketid

Men nu har paret ansökt om skilsmässa utan betänketid, något som Expressen var först att rapportera om.

”Vi älskar varandra och skiljs åt som bästa vänner. Vi kommer fortsatt att umgås precis som tidigare med både vänner och familj”, skriver de i ett mejl till tidningen.

Äktenskapsförorden skyddar tillgångarna

Societetsparet har båda en bakgrund av rikedom.

Linnea Taube är dotter till kungens nära vän Per Taube. Och som ägare av bland andra Arlanda stad och Steninge slott även är fastighetsmiljardär.

Leonard Taube har också kopplingar till kungen eftersom han är styvson till Carl Adam ”Noppe” Lewenhaupt, som var en av kungens närmsta vänner innan han gick bort i mars 2017.

För att skydda sina tillgångar, skrev paret då ett äktenskapsförord.

”Vi, Leonard Johansson och Linnea Taube, som ska gifta oss med varandra, avtalar härmed följande. All egendom som var och en av oss förvärvat före eller förvärvat under äktenskapet, liksom all avkastning av sådan egendom, ska vara förvärvarens enskilda egendom som den andre inte ska ha giftorätt i.