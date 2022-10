Jerry Lee Lewis felaktigt dödförklarad: ”Han lever”

Amerikanska nöjessajten TMZ tvingas be om ursäkt

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Jerry Lee Lewis tidigare i år.

Jerry Lee Lewis, 87, dödförklarades av TMZ på onsdagskvällen.

Men sajten visade sig ha fått felaktiga uppgifter.

Rockikonen lever fortfarande.

Sent på onsdagen skrev TMZ att Jerry Lee Lewis, 87, dött i sitt hem i Memphis.

Flera andra medier, däribland Aftonbladet, hann också rapportera att rockikonen gått ur tiden.

Men uppgifterna visade sig vara falska.

”Vi fick berättat för oss av någon som påstod sig vara Lewis talesperson att han hade avlidit”, skriver TMZ på sin hemsida och beklagar misstaget.

Ligger bakom superhiten

Jerry Lee Lewis räknas som en av de första riktigt stora rockstjärnorna.

Han slog igenom 1957 med låten ”Whole lotta shakin’ goin’ on” och släppte kort därefter superhiten ”Great balls of fire”.

Totalt har han gett ut över 40 studioalbum under sin långa karriär. Det senaste, ”Rock & roll time”, kom 2014.

Han blev invald i Rock and Roll Hall of Fame redan 1986, och så sent som för knappt två veckor sedan tog han plats även i Country Hall of Fame.

helskärm Jerry Lee Lewis i Stockholm 1985.