Netflix gör serie av Amanda Romares succéroman – med Carla Sehn i huvudrollen

”Halva Malmö består av killar som har dumpat mig” blir tv-serie

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2024-03-18

Amanda Romares succéroman om dejting i Malmö ska filmatiseras av Netflix, med Carla Sehn i huvudrollen.

– Det ska bli kul att få sätta tänderna i det här, säger skådespelaren.

Det är två år sedan Amanda Romare kom ut med romanen ”Halva Malmö består av killar som har dumpat mig”. Nu är det klart att boken görs till serie för Netflix.

Amanda Romare är glad, den bekräftelsen hade hon behövt under skrivarbetet, förklarar hon.

– Jag önskar att jag hade kunnat gå tillbaka två och ett halvt år till den Amanda som satt och skrev, för då var det inte ens meningen att det skulle bli en bok, säger hon och fortsätter:

– Livet var skit och jag skulle fylla 30 år. Det var inte kul.

expand-left helskärm Carla Sehn spelar huvudrollen när Netflix filmatiserar Amanda Romares roman "Halva Malmö består av killar som har dumpat mig". Arkivbild.

Drömroll

Carla Sehn har synts i Netflix-serien ”Kärlek & anarki”, men spelade också huvudrollen i ”Vuxna människor” på C More. Just nu står hon på scenen i ”Tre systrar” på Kulturhuset Stadsteatern.

För henne är det en drömroll, även om hon inte känner igen sig. Hon har haft pojkvän i tio år, förklarar hon.

– Jag gick verkligen igång och älskade det här när jag läste boken. Det kändes som att man var på dejting i vilda västern och det ska bli så kul att hugga tänderna i det.

Netflix presenterar flera stora nyheter under måndagen. Bland annat ”Skiftet” – en ny dramaserie om de första svenska kvinnliga poliserna 1958. Rojda Sekersöz, som står för regi i ”Young royals”, regisserar serien.

Alexandra Coelho Ahndoril och Alexander Ahndorils ”Nyckelserien” blir också film på Netflix. Det är första delen i Lars Kepler-duons nya spänningsserie, som kom 2023, under pseudonymen Alex Ahndoril, och är en pusseldeckare med den unga kvinnan Julia Stark i huvudrollen.

expand-left helskärm Tommy Körberg och Amanda Romare i ”Bianca” på kanal 5/Discovery +.

Harry Hole

Produktion är precis igångsatt och det är oklart vem som spelar huvudrollen.

– Vi vet ingenting, säger Alexander Ahndoril.

Netflix presenterade också en ny tv-serie om Harry Hole, Jo Nesbøs romanfigur, baserad på romanen ”Djävulsstjärnan”. Produktionen är i sin linda och ännu är det inte klart vem som spelar huvudpersonen.

– Vi letar efter både en som stämmer överens med vår idé om vem Harry Hole är, men också en som har sin egen idé om vem han är, säger Jo Nesbø.

expand-left helskärm Ronnie Sandahl och Daniél Espinosa. Pressbild.

Andra kommande Netflixsatsningar

Här är några andra kommande Netflixssatsningar som får premiär under 2024

Serier:

Astrid Lindgrens klassiker som Netflix har tagit över från Viaplay. ”Ronja rövardotter” (premiär 28/3) . Påkostad ny version avklassiker som Netflix har tagit över från Viaplay.

”Genombrottet”. Dramaserie baserad på lösningen av Linköpingsmorden med hjälp av DNA.

Camilla Läckberg för thrillerserie på landet. ”Glaskupan”. ligger bakom konceptet för thrillerserie på landet.

”Helikopterrånet”. Daniel Espinosa regisserar ett manus av Ronnie Sandahl om det omtalade rånet 2009 i södra Stockholm. regisserar ett manus avom det omtalade rånet 2009 i södra Stockholm.

”I dina händer”. Filmatisering av Malin Persson Giolito-deckare.

Film: