Anna ”Sahlene” Sahlin och Jimmy Wahlsteen separerar

Berättar om beslutet: ”Sorg och förvirring”

Publicerad 14:33

De har varit ett par i 25 år.

Men nu kan Aftonbladet avslöja att kärleken är över mellan Mello-artisten Anna ”Sahlene” Sahlin och Jimmy Wahlsteen.

”Naturligtvis innebär en separation efter så lång tid både sorg och förvirring”, skriver de i ett gemensamt sms.

Mello-artisten och skådespelaren Anna ”Sahlene” Sahlin, 47, har ett långt förhållande bakom sig med maken och musikern Jimmy Wahlsteen, 48.

Nu kan Aftonbladet berätta att den 25 år långa relationen är över. Efter tio år som gifta ska paret skilja sig, något Anna Sahlene bekräftar i ett sms:

”Efter 25 livsdanande, helt ovärderliga och underbara år tillsammans har jag och Jimmy gått skilda vägar. Vi har delat vår livsresa från unga vuxna till att bli nu medelålders föräldrar till våra innerligt älskade barn. Vi har delat varandras resor, stöttat varandra, vuxit tillsammans i med- och motgång. Vi är så tacksamma för det liv vi har skapat gemensamt. Kärleken tar inte slut, utan transformeras och stöps om i en ny form. Vi har levt separerade ett tag nu och vi mår, faktiskt, bra. Våra barn mår tack och lov bra. Men naturligtvis innebär en separation efter så lång tid både sorg och förvirring. Vi kommer alltid att vara familj och vilja varandra det bästa. /Anna och Jimmy”.

helskärm Anna Sahlin "Sahlene", sångare Sverige, med Jimmy Wahlsteen och barnen. 2017.

Berättade om kriserna

Paret träffades 1998 och förlovade sig 2000. Tio år senare valde de att gifta sig på sitt lantställe på Gotland. Under vigselakten sjöng Anna Sahlene den egenskrivna låten ”Vi hör ihop”.

– Jag är så kär i Jimmy och det kändes så underbart att äntligen gifta sig. Det var faktiskt jag som tog initiativet och frågade honom på vår tioåriga förlovningsdag. Jag tyckte det vore fint och han blev jätteglad, förklarade Anna Sahlene då i Aftonbladet.

Att relationen dock har innehållit sina upp- och nedgångar har Anna Sahlene vittnat om i tidningen Mama:

– Vi har varit ihop i 13 år och det har varit både toppar och dalar, flera gånger har det känts som – ”nej, nu struntar vi i det här”. Men kriserna har gjort förhållandet starkare.

helskärm Anna Sahlene på scen.

”Han träffar vackra kvinnor”

Under våren turnerade Anna Sahlene med showen ”Queens – a tribute to the music of Queen” och i samband med det svarade hon i Expressen på frågan hur man får kärleken att hålla i 25 år.

– Det är inte så att man inte träffar andra människor som utmanar ens förhållande. Det är ju bara fakta liksom. Han träffar vackra kvinnor, jag vackra män. Klart det finns utmaningar i det där, men jag tycker nog att vi varit duktiga.

Paret har två barn tillsammans, Lily Wahlsteen, 17, och sonen Orlando, 12, som båda har gått i mammas fotspår och blivit skådespelare.