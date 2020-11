Herman Silow åkte ut ur ”Idol” – sågar Nikki Aminis sågning

”Idol”-resan är över för Herman Silow.

– Det var ingen högoddsare direkt, säger han till Aftonbladet.

Han sågar också Nikki Aminis sågning av honom.

– Jag tycker inte att det var schysst.

Det blev Herman Silow, 23, som tvingades lämna tävlingen efter att ha hängt löst med Simon Karlsson.

Han sjöng under kvällen ”La vie en rose” av Edith Piaf.

Nikki Amini sågade hans framträdande.

– Jag hänger inte med nu, jag vet att jag har uppmuntrat dig till att alltid överraska, men jag förstår inte. För två veckor sedan blev du upprörd på tittarna för att de inte förstod vem du är som artist, förra veckan fick vi höra en modern, poppig, r’n’b-ig låt, och nu detta. Har du gett upp? Ville du göra det här som sista grej innan du får lämna tävlingen eller? Vad är det här?, sa hon.

”Oskönt att hon hånskrattade”

Anders Bagge och Kishti Tomita var desto mer positiva, medan Alexander Kronlund kände sig kluven.

– Jag tycker att ni inte vet vad ni snackar om däruppe, jag tycker att det här är bland det bästa jag har gjort, sa Herman Silow själv efter kritiken.

Till Aftonbladet säger Herman Silow att han är glad över att han stod på sig.

– Jag tycker att det var lite oskönt att hon hånskrattade, det var lite väl. Jag är ju skum, och hon behöver inte gilla det. Men jag tycker inte att det var schysst. Jag är nöjd med att jag sa ifrån och sa att jag inte höll med, jag tycker att det var kanon. Det var det jag ville göra, och det är inte hennes smak. Men hon kunde ha sagt det bättre. I sändningen sa hon sedan att hon kommer att sakna mig, så hon tog igen det lite.

Du pratade själv i ett inslag om att du är en känslomänniska, och att ilskan är en försvarsmekanism. Hur känner du att du hanterade det här?

– Nu tycker jag att jag hanterade det väldigt bra. Jag sa ifrån och var inte taskig och stod på mig, och garvade och tyckte det var kul samtidigt. Jag känner att jag var saklig och tydlig. Jag hade kunnat vara tydligare om att det var till just Nikki, nu drog jag kanske alla över en kam.

Herman: Så går det i topp fem

Nu är drömmen att släppa mer egen musik.

– Mer musik än någon annan i Sverige gör!

Fem idoler återstår nu i tävlingen: Simon Karlsson, Caspar Camitz, Nadja Holm, Nova Luther och Paulina Pancenkov.

Herman Silow säger att han vet hur det blir med resultaten framöver.

– Jag har hela topp fem! Caspar kommer att vinna, sedan är det lite osäkrare om det blir Nova eller Nadja i finalen med honom. En av dem kommer tvåa och en trea, Paulina hamnar efter de två, och Simon åker ut nästa vecka.

Kvällens framträdanden

▪ Nadja Holm

”It’s raining men” - The Weather Girls

▪ Simon Karlsson

”Blåmärkshårt (Mi amor)” - Miriam Bryant

▪ Nova Luther

”River” - Bishop Briggs

▪ Caspar Camitz

”Killing me softly with his song” - Roberta Flack

▪ Paulina Pancenkov

”Nobody’s perfect” - Jessie J

▪ Herman Silow

”La vie en rose” - Edith Piaf

Kvällens duetter

▪ Paulina och Herman

”If the world was ending” – JP Saxe & Julia Michaels

▪ Nadja och Simon

”Rewrite the stars” – James Arthur & Anne-Marie

▪ Nova och Caspar

I knew you were waiting (for me) – George Michael & Aretha Franklin

