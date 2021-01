Familjen bekräftar: Modellen Stella Tennant begick självmord

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 09 januari 2021 kl. 09.12

Stella Tennant hittades död dagar efter sin 50-årsdag.

Nu berättar familjen att den kända brittiska modellen begick självmord.

”Stella mådde dåligt”, säger de i ett uttalande till The Telegraph.

Det var den 22 december som Stella Tennant hittades död i sitt hem i Skottland, bara dagar efter sin 50-årsdag.

Nu berättar familjen om dödsorsaken, att hon tog sitt liv efter att ha lidit av psykisk ohälsa.

”Oförmögen att fortsätta”

”Stella mådde dåligt under en längre tid. Det är vår djupaste sorg och förtvivlan att hon kände sig oförmögen att fortsätta, trots kärleken från de närmast henne”, säger familjen i uttalandet till The Telegraph, skriver The Guardian.

Stella Tennant var en av Storbritanniens mest kända modell och slog igenom i början av 90-talet. Hon var bland annat ansiktet utåt för Chanel.

Foto: Remy de la Mauviniere/AP/TT Stella Tennant tillsammans med den tyske modegiganten Karl Lagerfeld vid en visning i Paris 2011. Arkivbild.

FAKTA Hit kan du vända dig om du mår dåligt ► SOS Alarm 112

Vid akuta lägen eller vid tankar på självmord, ring alltid 112. ► Mind Självmordslinjen 90101

Stödlinje för personer med tankar på självmord. Öppet dygnet runt. Tel: 90101.

Chatt: chat.mind.se ► Vårdguiden 1177

Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning. Tel: 1177

www.1177.se ► Jourhavande präst

Tel: 112, alla dagar kl 21–06

Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast ► Jourhavande kompis

Tar emot samtal från barn och unga upp till 25 år. Chattjour vardagar kl 18–22, helger kl 14–18.

jourhavandekompis.se ► Jourhavande medmänniska

Tel: 08-702 16 80, alla dagar kl 21–06. ► Bris, Barnens rätt i samhället

Tel: 116 111, alla dagar kl 14–21.

Vuxentelefon: 0771-505050, vardagar kl 9–12

Chatt, alla dagar kl 14–21:

http://www.bris.se/?pageID=189 ► Rädda Barnens stödlinje

Har du flytt till Sverige? Är du ung? Vill du prata med någon? Rädda Barnens stödlinje svarar på arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska. Även för föräldrar.

Telefon: 0200-77 88 20. Alla dagar kl 15–18. ► Spes – suicidprevention och efterlevandes stöd

Tel: 020-18 18 00, telefonjour varje dag 19–22.

spes.se ► Pratamera.nu

Få råd, stöd och behandling av specialister på psykisk ohälsa. Hos Pratamera kan du snabbt få hjälp med ditt mående vid chatt, video och terapiprogram (KBT) av legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Kostnadsfritt om du är under 20 år, annars 250 kr per besök.

Pratamera.nu ► Suicide zero

Fakta och råd om självmord.

www.suicidezero.se/fakta-rad LÄS MER

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 09 januari 2021 kl. 09.12

LÄS VIDARE