Nanne Grönvall: ”One More Time är sugna på comeback”

Schlagerveteranen om operationen, James Cordens hyllning och Melodifestivalen

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 08 januari 2021 kl. 20.33

För 25 år sedan vann One More Time Melodifestivalen med ”Den vilda”.

Nu berättar Nanne Grönvall att de är sugna på en comeback.

– Vi håller faktiskt på att skriva och fnula på lite låtar.

Du är ambassadör för 1,6 & 2,6 miljonerklubben?

– Jag är väldigt engagerad i det. Alexandra Charles är en fantastisk eldsjäl och hela gänget gör enorma insatser för kvinnors hälsa som länge hamnat i skymundan när det gäller forskning. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

Du fyller 59 år i maj – tänker du mycket på ålder och hälsa?

– Det gör jag absolut. Jag skulle vilja säga att jag går till gymmet jätteofta. Det är snarare så att jag tränar med lite för ojämna mellanrum och skulle behöva få till en bättre kontinuitet. Jag började faktiskt träna med Mikaela Laurén förra året, men sedan kom ju coronan. Genom åren när jag haft gig har jag däremot rört på mig väldigt mycket, det blir nästan som ett gympapass.

Foto: CAROLINA BYRMO Nanne Grönvall.

Du opererade bort ena bisköldkörteln förra året, var du rädd att stämbanden skulle påverkas?

– Det är klart jag var det, rösten är ju mitt arbetsredskap. Samtidigt är jag enormt tacksam för att jag fick göra operationen, ett par dagar senare stängdes allt ner. Det är jättemånga som fått sina operationer uppskjutna.

Är du helt återställd idag?

– Det är jag så till vida att jag har läkt. Men jag får gå på regelbundna kontroller och måste också äta mediciner. Jag försöker också hålla koll på körteln. Jag visste knappt att det fanns en bisköldkörtel.

Du tävlade med ”Carpool karaoke” i förra årets Mello och hyllades av självaste James Corden i ”The late late show”?

– Det var helt fantastiskt. Att få det gensvaret från Corden vågade jag inte ens drömma om och jag hade aldrig kunnat föreställa mig det. Det var otroligt kul att han uppmärksammade det.

Han bjöd väl in dig till showen?

– Precis! Kommer det ett tillfälle så.. När allt återgår till det normala ska vi absolut försöka titta på det.

Foto: ÅKE ERICSON Nanne Grönvall, Peter Grönvall och Maria Rådsten i One More Time 1994.

Du har tävlat totalt 13 gånger i Mello. Är damen sugen på en fjortonde gång?

– Kanske! Vi har pratat om att göra något med One More Time igen. I år det 25 år sedan vi vann med ”Den vilda” och det vore roligt att tävla med One More Time igen. Vi håller faktiskt på att skriva och fnula på lite låtar och hittar vi en låt där vi känner ”yes, här är den” så… Sedan vet man ju aldrig om man kommer med. Men vi är sugna och det vore roligt att jobba med Maria Rådsten igen och även med min gubbe.

Ni nosar alltså på en comeback?

– Precis, hittar vi bara rätt låt så kanske det kan bli så.

En obligatorisk avslutningsfråga, hur ser fredagsmyset ut hemma hos dig och Peter?

– Det blir lite god mat och sedan tittar vi på en film eller en serie. Jag äter gärna pasta och oftast är det jag som lagar mat. Men när Peter står för maten blir det godare, han får till den där extra touchen med kryddorna. Har vi familjemiddagar blir det lite annorlunda, vi har både veganer, vegetarianer, pescetarianer och köttomaner i familjen.

FAKTA Nanne Grönvall Namn: Marianne Elisabeth Grönvall Ålder: 58 Bor: Danderyd Familj: Maken Peter Grönvall och barnen Charlie, Felix och Robin Yrke: Artist och har tidigare varit med i grupperna Sound of Music, Peter’s Pop Squad och One More Time. Tävlat totalt tretton gånger i Mellon. LÄS MER

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 08 januari 2021 kl. 20.33