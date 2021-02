Mariah Carey stämd – av sin syster

Av: TT

Publicerad: 03 februari 2021 kl. 11.04

Uppdaterad: 03 februari 2021 kl. 23.03

Foto: Kamran Jebreili Mariah Carey blir stämd av sin storasyster.

Mariah Careys storasyster Alison A Carey anser sig så förnedrad av beskrivningen av henne i sångerskans memoarer "The meaning of Mariah Carey" att hon nu lämnat in en stämningsansökan till en domstol i New York, skriver Variety.

Hon vill ha motsvarande 10,5 miljoner kronor för den känslomässiga nöd hon lidit efter den "hjärtlösa, elaka, hämndlystna och mycket onödiga offentliga förnedring" som hon hävdar att boken har tillfogat henne.

I memoarerna beskriver Mariah Carey en olycklig barndom där syskonen hade det svårt. Hon skriver också bland annat om hur hon som tolvåring blev drogad av sin storasyster, med både valium och kokain.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 03 februari 2021 kl. 11.04

LÄS VIDARE