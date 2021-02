Christopher Plummer död

Av: Amanda Hällsten

Publicerad: 05 februari 2021 kl. 19.09

Uppdaterad: 05 februari 2021 kl. 19.52

Foto: Amy Sussman/AP/TT Christopher Plummer blev 91 år. Arkivbild.

Skådespelare Christopher Plummer har dött, rapporterar Deadline Hollywood med hänvisning till Plummers familj.

Han blev 91 år gammal.

– Han berörde allas hjärtan. Han kommer alltid vara med oss, säger Lou Pitt, Plummers bästa vän och manager.

Deadline Hollywood skriver att filmstjärnan dog fridfullt i sitt hem i Connecticut. Elaine Taylor, Plummers fru och livskamrat sedan 53 år tillbaka, ska ha varit vid Plummers sida när han somnade in.

Plummers bästa vän och manager Lou Pitt beklagar bortgången.

– Genom sin konst och med sin mänsklighet berörda han allas hjärtan och hans legendariska liv kommer leva kvar för alla kommande generationer. Han kommer alltid att vara med oss, säger han till tidningen.

Lång filmkarriär

Under sina 75 år som skådespelare medverkade Plummer i mer än 100 filmer. Han är känd bland mycket annat för sin roll som kapten von Trapp i filmversionen av musikalen Sound of Music från 1965.

2011 tilldelades han en Oscar för bästa manliga biroll i filmen Beginners från 2010, och har även medverkat i filmen A beautiful mind och den amerikanska versionen av Stieg Larssons roman Män som hatar kvinnor – The girl with the dragon tattoo.

Foto: 20TH CENTURY FOX Christopher Plummer och Julie Andrews i ”Sound of music”.

Foto: AP Christopher Plummer med sin första Ocarsstatyett, som han vann för bästa manliga biroll i filmen ”Beginners” 2011.

KOPIERA LÄNK