Kevin Spacey försvunnen – en märklig historia

Magnus Sundholm: Hur försvinner man som superkändis?

Publicerad: 26 april 2021 kl. 12.12

HOLLYWOOD. Han var en av världens mest kända skådespelare.

I dag ses han aldrig till.

Hur försvinner man som superkändis?

Historien om Kevin Spacey är mer än märklig. I senaste numret av Hollywood Reporter ägnas flera sidor åt den före detta House of cards-skådisen.

Men det är inte anklagelserna om hans sexuella övergrepp i Los Angeles, New York och London som överraskar mest. De flesta av de fallen är kända sedan tidigare. I stället är det hans förmåga att gå under jorden som just nu gör den här extremt utdragna rättsprocessen fascinerande.

Hur är det möjligt att i tider som dessa verka helt oupptäckt, trots att det känns som om kameror dygnet runt bevakar varenda kvadratcentimeter av alla våra gemensamma ytor.

En förklaring skulle såklart kunna vara att Spacey, 61, aldrig lämnar sitt gömställe och således aldrig rör sig ute bland folk.

Men enligt personer som ibland är i kontakt med honom stämmer inte det.

Självklart hjälper det rådande tillståndet i världen till. Mask över halva ansiktet försvårar ett igenkännande. Keps och solbrillor som extra kamouflage borde borga för att han kan röra sig rätt fritt.

Däremot borde det inte omöjliggöra för världens medier att åtminstone kunna ta reda på vilken kontinent han befinner sig på.

Någon brukar alltid läcka.

Men i det här fallet lyckas alltså en mångfaldigt sexbrottsanklagad, amerikansk Hollywoodstjärna flyga helt under radarn.

I Hollywood Reporter spekuleras det friskt. Någon säger sig veta att Spacey bor i en etagevåning i närheten av Old Vic i London, teatern där han under flera år ska ha begått en rad övergrepp.

Bostaden ska tidigare ha tillhört brittiska underrättelsetjänsten Mi5 och ha utsikt över parlamentet.

Andra hävdar att han håller till i Florida medan ytterligare en falang tror sig veta att han huserar här i Los Angeles.

Som ”bevis” anför de två sista grupperna palmträd som syns i bakgrunden på de videor Spacey släppt sedan skandalen briserade i oktober 2017.

De, som getts ut under julhelgerna, är de enda livstecknen Spacey gett ifrån sig sedan hans tillvaro rämnade likt ett korthus.

Kanske hoppas han att den anonyma tillvaron ska göra att det han anklagas för faller i glömska.

Men myndigheternas kvarnar mal långsamt och än ligger flera av hans fall på hög.

Snart väntas åklagaren i London besluta om Spacey ska ställas inför rätta.

Fälls han där lär han önska att han verkligen kunde gå upp i rök.

