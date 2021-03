PH-Bettina hade två realityromanser på kort tid – nu får nya killen se henne ha sex med exet på tv

Av: Petter J Larsson

Publicerad: 15 mars 2021 kl. 19.57

Foto: Patricia Recourt/Viaplay Bettina Buchanan.

NÖJE

I år hittar Bettina Buchanan, 25, kärleken i ”Paradise hotel”.

Men i norska ”Ex on the beach” träffade hon en ny kille – som nu får se henne ha sex med sitt ex i tv.

– Just nu har jag en pojkvän på tv i Sverige och en annan på tv i Norge, skrattar hon.

Den 15 mars är ”Paradise hotel” tillbaka och Bettina Buchanan, 25, gör sin femte säsong på hotellet i Mexiko. Men det blir inte samma gamla Bettina, lovar hon. I år kommer tv-publiken att lära känna en annan sida av veteranen som vann realityserien i Norge i fjol.

– Det blir ”Bettina love edition”, skrattar hon.

I år är det nämligen Bettinas tur att hitta kärleken på hotellet – i form av Oscar ”Zacke” Zachrison, 22, från Helsingborg. Hon har själv fortfarande svårt att greppa det.

– Den sjukaste grejen för mig är att jag, Bettina Buchanan, bildar årets kärlekspar, säger hon.

– Man har aldrig tidigare sett Bettina med känslor – jag har ändå alltid tidigare varit så att ”jaja, whatever”, men det kan jag säga är den största grejen för mig den här säsongen, att jag kommer att vara känslosam, jag kommer att gråta och det kommer att vara mycket hångel och sex och allt vad det är.

Foto: Patricia Recourt/Viaplay Oscar ”Zacke” Zachrison.

Träffade ny kille

Men romansen blev inte långvarig när kamerorna stängts av och den mexikanska solen bytts mot svensk vinter.

– Vi träffades i några veckor efter att vi kommit hem men sedan kände vi att nej. Det var kanske inte riktigt samma sak hemma.

I dag dejtar hon norska Johannes Magnussen, 24 – som nu kommer att få se henne i intima scener med sitt ex på tv.

– Det känns nog lite konstigt för honom, säger Bettina.

– Jag träffade honom i ”Ex on the beach” i Norge. Och det går ju nu samtidigt. Så just nu kommer jag att ha en pojkvän på tv i Sverige och en annan pojkvän på tv i Norge, så det blir ju lite spännande, hur man ska förhålla sig till det i sociala medier och sådär.

Men han vet vad som väntar honom när ni slår på tv:n?

– Ja, han känner ju mig så han vet att sex, det kommer det att bli.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Bettina Buchanan.

Träffades i norska PH

Johannes är väl insatt i hur realityvärlden fungerar. Bettina lärde känna honom i norska ”Paradise hotel” för ett år sedan, men de var först bara kompisar.

– Sedan nu när vi träffades på ”Ex on the beach” i januari så utvecklades det lite. Så han vet hur det går till i ”Paradise hotel” och att det kan bli lite sex och så, säger Bettina.

Hon håller just nu på att spela in programmet ”Ex in the city” i Stockholm. Och veteranen stänger inga dörrar för fler PH-säsonger.

– När jag hade vunnit min fjärde säsong så tänkte jag att ”nu är jag klar med detta, nu slutar jag på topp”. Men sedan hörde det svenska programmet av sig och jag tänkte att varför inte? Jag älskar ju ”Paradise hotel”, säger hon.

– Jag kommer inte att vara ledsen om jag inte får göra mer men jag kommer aldrig att vilja säga att jag är helt färdig. Jag älskar ”Paradise hotel”, jag älskar att åka till Mexiko, jag älskar allt där, så jag tror inte att man någonsin blir helt färdig.

Men först är hon spänd på att se sin mer romantiska sida i tv – och på hur den mottas.

– Jag känner aldrig någonting för någon men jag kände ändå någonting för ”Zacke”. Så det kommer att bli läskigt, både att svenska folket får se mig som sårbar men också att jag får se mig själv så, säger hon.

– Jag hoppas att folket tar emot det bra för det kanske inte är den Bettina som man alltid är van att se, som alltid är hård och stark och skiter i.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 15 mars 2021 kl. 19.57