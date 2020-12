Tv-viruset kan knäcka Sverige

Publicerad: 21 december 2020 kl. 07.28

Foto: NRK Trollet och Älgen gick till final när ”Masked singer” avgjordes i Norge. Nu är fenomenet på väg till Sverige.

Håll gränsen stängd mot Norge även efter vaccinet.

Det underliga superviruset är nära nu.

Nej, vi pratar inte om Covid-19.

Hela världen bänkar sig inte framför ”Så mycket bättre” på lördagskvällarna.

En kollega och vän som befinner sig i Norge skickar ett sms:

”Vi slötittar på ett program som går ut på att en jury ska lista ut vilka kändisar som döljer sig under olika maskeraddräkter. Nyss dansade en älg till Right Said Fred.”

Min kompis skriver också att Vikingen åkte ut så det blir Trollet mot Älgen i final och avslutar:

”Tidningen VG gav högsta betyg, tärningskast sex, till Trollet inför finalen. Älgen fick skandalöst nog bara fem.”

Norge är förlorade. Det är över. Sverige kan fortfarande klara sig, men det fönstret krymper för varje timme. Det finns inget vaccin mot tv-programmet ”Masked singer”. Farsoten står redan och knackar på dörren. När viruset väl är inne i tablån hjälper varken smittspårning eller karantän.

Formatet uppfanns i Sydkorea och har bland annat gjort stor succé i USA. I den åtråvärda målgruppen 18 till 49 år har bara sport fått fler amerikaner att glo på tv.

Idén är enklare än abc. Kändisar av större eller mindre betydelse spökar ut sig. En jury bedömer deras lurviga insatser och försöker att gissa vilka de är. Publiken röstar. En säsong segrade exempelvis rapparen och r’n’b-stjärnan T-Pain i rollen som ”Monster”.

Ingen borde vara förvånad. När extrem mainstream dras till sin spets blir summan alltid pårökt barnunderhållning. Den ständiga jakten på den minsta gemensamma nämnaren kan mycket väl gå i mål med en svensk version av ”Masked singer”.

TV4 hotar redan med att börja sända kalaset nästa år. Juryn kommer att bestå av Måns Zelmerlöw, Pernilla Wahlgren, Nour El Refai och Felix Herngren. Medan de sitter och spelar förvånade efter ett manus toppas matinén av programledaren David Hellenius, en skicklig mästare i att presentera tomt fuffens.

Samtidigt finns det en viss lockelse i upplägget. Alla vet på ett ungefär vilka kändisar och artister som kommer att gömma sig bakom de lustiga maskerna. De behöver inte nämnas igen. Ledtråd: det handlar inte om Thåström.

Poängen är att flera av dem riskerar att vara mer intressanta och spännande som, säg, Myskoxen än i verkligheten. Även musiken blir säkert i flera fall roligare att lyssna på.

Det är faktiskt inte särskilt svårt att föreställa sig hur Näcken, Myrsloken, Fjällvråken, Kentauren, Riddar Kato, Renen, Göteborgaren eller vad det nu kan handla om snart blir en lika naturlig del av svensk tv-underhållning som ”Idol” och Melodifestivalen.

I Norge vann för övrigt Trollet över Älgen. Efter att personen bakom mulen avslöjats fick hen köra Right Said Fred och det TikTok-anpassade paradnumret ”I’m too sexy” en gång till.

Grattis, god jul och hey baberiba. Må Kraften vara med er, eller nåt.

Foto: JIMMY WIXTRÖM Pernilla Wahlgren, Måns Zelmerlöw, Nour El-Refai och Felix Herngren är jury när ”Masked singer” når TV4.

FAKTA Larssons topp tre 1. ”Seasonal shift” (julalbum, Calexico)

99 procent av all julmusik är en hink med skurvatten. Här är ett glädjande undantag. Förutom Tracey Thorns magiska ”Tinsel & lights” kan det älskvärda bandet från Arizona just ha släppt enda julskivan som behövs på 2000-talet. Musiken pyntar öknen med kulörta ljusslingor. 2. ”Giri/Haji” (tv-serie, Netflix)

Det går fortfarande att hitta guld i de mer obskyra hörnen av den strömmade jätten. Den brittiska maffiasagan pendlar mellan London och Tokyo, engelska och japanska, och fick tyvärr blott en säsong. 3. ”Wednesdays” (album, Ryan Adams)

Karriären är en ruin efter Metoo, och han har egentligen bara sig själv att skylla. Typiskt nog visar sig den nya skivan som smögs ut förra veckan vara bland det starkaste Ryan Adams har gjort. Vissa låtar är däruppe med albumen ”Ashes & fire” och ”Heartbreaker”.

LÄS MER

Av: Markus Larsson

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 21 december 2020 kl. 07.28