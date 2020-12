Publicerad: 07 december 2020 kl. 10.10

Uppdaterad: 07 december 2020 kl. 11.03

De kan vinna på P3 Guld-galan

Av: TT

Publicerad: 07 december 2020 kl. 10.10

Uppdaterad: 07 december 2020 kl. 11.03

Foto: Erik Simander/TT Victor Leksell är nominerad i tre kategorier på P3 Guld. Arkivbild.

Victor Leksell och Yasin är några av artisterna som har tonsatt 2020.

Nu har de chans att vinna pris på P3 Guld-galan.

– Det är ju superkul såklart, men det är ett så konstigt år, säger Victor Leksell.

I januari 2020 släppte Victor Leksell singeln "Svag" – som redan till sommaren blev den mest strömmade låten på svenska på Spotify någonsin. I juni kom debutalbumet "Fånga mig när du faller".

Nu har han blivit nominerad i kategorierna årets artist, årets pop och årets låt, och har därmed flest nomineringar i årets P3 Guld. Flera artister har dubbel chans på att ta hem pris, bland andra Yasin, Miriam Bryant, Icona Pop och Jelassi.

Ändå har Victor Leksell inte kunnat märka av hajpen, mer än från sin mobil. Hans rockstjärneliv har pågått på strömningstjänsterna, själv har han umgåtts med vänner och flickvän, spelat tv-spel och padel.

– Det har varit ett så konstigt år, det har känts så overkligt. Jag har inte fått se folk eller höra dem sjunga med, men varje sekund kommer det någon ny delning på sociala medier, säger han.

– Jag tänker på allting som skulle ha hänt under året. Det känns nästan som att man gått miste om någonting. Men så är det ju inte, vi sitter alla i samma båt.

Foto: J. Willz Yasin är nominerad i kategorierna årets hiphop och årets rap. Pressbild.

"Svårt att ta in"

Viktor Leksell har spelat musik hela livet, men länge i hemlighet. Det var först efter studenten som han vågade lägga upp sin första cover på sociala medier.

– Jag släppte covers på hösten för att jag inte skulle behöva stöta på alla personer på skolan, att jag inte skulle behöva ta att någon sade någonting om mig, jag tyckte det var ganska jobbigt.

– Den känslan försvann efter studenten, eftersom jag var mer rädd för att ångra att jag inte tog chansen än för rädslan att skämmas för att jag tyckte om att sjunga.

Förra året blev han nominerad till framtidens artist på P3 Guld.

– Det kändes helt bisarrt. Nu är det tre stycken, det är svårt bara att hinna ta in, åren går ganska fort. Jag hinner inte stanna upp i det riktigt, säger Victor Leksell.

Även Yasin har ett produktivt år bakom sig. Under året har han bland annat släppt albumen "98.01.11", "More to life" och strömningssuccén "Ge upp igen", ett samarbete med Miriam Bryant. Men i medierna har hans resa bort från kriminaliteten fått lika stort utrymme som försäljningsframgångarna.

"En resa"

Nu är han nominerad i kategorierna årets hiphop och årets artist.

– Det är speciellt, jag är jätteglad och tacksam för att jag blir nominerad till de här priserna.

Yasin är uppvuxen i en musikalisk familj. I vardagsrummet brukade hans mamma samla vänner för att skriva musik, och Yasins kusiner är kända under artistnamnen Cherrie och K27.

Under året har flera av Yasins låtar legat högt upp på topplistorna.

– Mina låtar är som mina barn, och det är som att de blir 18 år när jag släpper dem. Då har de sitt eget liv, jag kan inte bestämma om de ska hamna på topplistan eller vara för sig själva. Det enda jag kan göra är att uppfostra mina låtar, säger Yasin.

TT: Hur har 2020 varit för dig?

– 2020 har varit en resa för mig, som jag är jättestolt och glad över. Att det slutar med nomineringar på en gala som P3 Guld – jag kan bara vara tacksam.

P3 Guld äger rum den 23 januari 2021.

FAKTA Årets nominerade i P3 Guld Årets artist Jireel: "Sex känslor" Miriam Bryant: Samlad produktion Victor Leksell: "Fånga mig när jag faller" Yasin: Samlad produktion Zara Larsson: Samlad produktion Årets grupp Bennett: "Och du heter?" Estraden: "Mellan hägg och syrén" Hov1: "Montague" Icona Pop: Samlad produktion Tribe Friday: Samlad produktion Årets låt "Forever yours": Kygo, Avicii, Sandro Cavazza (text & musik: Kygo, Sandro Cavazza, Tim Bergling, Dominic Miller, Jan Kask, Marcus Thunberg Wessel, Sebastian Furrer, Sting) "Kanske var vi rätt bra ändå": Newkid (text & musik: Alexander Ferrer, Petter Alfredsson, William Forsling) "Komplicerad": Miss Li (text & musik: Linda Karlsson, Marli Harwood, Sonny Gustafsson) "Loverman": Mwuana (text & musik: Robin Nyström, Jens Resch, Patrik Collén Thomason) "Svag": Victor Leksell (text & musik: Victor Leksell, Carl Silvergran, Felix Flygare Floderer, Kevin Högdahl, Niklas Carson Mattsson) Framtidens artist Jelassi: Samlad produktion Kasbo: "The making of a paracosm" Maia Wright: "Firsts" Myra Granberg: "Bara hälften kvar" Nea: "Some say ep" Årets hiphop/r’n’b Bennett: "Och du heter?" Guleed: "Lucky 20" Jelassi: "Port 43" Nápoles: "Slowin it" Yasin: Samlad produktion Årets dans DJ City: Samlad produktion Icona Pop: Samlad produktion Kasbo: "The making of a paracosm" Peder Mannerfelt: Samlad produktion Rebecca & Fiona: Samlad produktion Årets rock/metal Amaranthe: "Manifest" Henrik Palm: "Poverty metal" Hällas: "Conundrum" Lik: "Misanthropic breed" Sarcator: "Sarcator" Årets pop Hanna Järver: "Tusen täta lögner in" Junior Brielle: "Dyrt & heligt" Miriam Bryant: Samlad produktion Myra Granberg: "Bara hälften kvar" Victor Leksell: "Fånga mig när jag faller" LÄS MER

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 07 december 2020 kl. 10.10