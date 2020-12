Per Bjurman: Här är en Best-of-sammanfattning av 2020

Av: Per Bjurman

Publicerad: 19 december 2020 kl. 19.23

Uppdaterad: 19 december 2020 kl. 19.39

Tiger King, Mika Zibanejad och Taylor Swift är alla med på någon av listorna.

NEW YORK. Årets bästa?

Det låter som motsägelse 2020. Inget var väl bra detta monumentala fiasko till år.

Men jo – några minnesvärda album och filmer och tv-serier kunde vi ändå trösta oss med och jag ber härmed att få lista mina favoriter.

Det går rentav att hävda att det ENDA som varit bra 2020 är sånt som brukar avhandlas i den här spalten.

Viss musik, några filmer, en bunt tv-serier, ett antal böcker.

Så en klassisk best-of-sammanfattning kommer här.

Årets album:

1. Bob Dylan – Rough and Rowdy Ways

2. Rachel Brooke – The Loneliness in Me

3. Ulf Lundell – Telegram

4. The Avalanches – We Will Always Love you

5. Bruce Springsteen – Letter to You

6. Luke Elliot – The Big wind

7. Zephaniah OHora – Listening to the Music

Foto: PETER WIXTRÖM Ulf Lundells ”Telegram” är med på listan.

8. Taylor Swift – Folklore

9. Lori McKenna – The Balladeer

10. Karen Jonas – The Southwest Sky and Other Dreams

11. Baxter Dury – The Night Chancers

12. Salaam Remi – Black on Purpose

Foto: TT Taylor Swifts album ”Folklore” är ett av årets bästa enligt Bjurman.

13. John Baumann – Country Shade

14. Gustaf & Viktor Norén – Hymns to The Rising Sun

15. Ashley Campbell – Something Lovely

16. Nathaniel Rateliff – And It’s Still Alright

Foto: Pascal Le Segretain Bjurman gillar Pop Smokes album ”Meet Woo 2”.

17. Pop Smoke – Meet Woo 2

18. Nisse Hellberg – Goda tider rullar in

19. The Secret Sisters – Saturn Return

20. Sufjan Stevens – The Ascension

21. Chris Stapleton – Starting Over

22. Fleet Foxes – Shore

23. Chuck Prophet – The Land That Time Forgot

24. Jessie Ware – What’s Your Pleasure

25. AC/DC – Power Up

Årets filmer

(utan undantag konsumerade i vardagsrumssoffan, för i New York har alla biografer varit stängda sedan i mars):

1. The King of Staten Island

2. On The Rocks

3. Once Were Brothers

4. Let Them All Talk

5. Palm Springs

Foto: Peter Andrews (fr. v.) Meryl Streep, Dianne Wiest och Candice Bergen i Let Them All Talk.

Årets tv:

1. Unorthodox

2. The Queen’s Gambit

3. The Last Dance

4. Industry

5. Curb Your Enthusiasm

6. Tiger King

7. The Crown

Foto: Sue Ogrocki / TT NYHETSBYRÅN Joe Exotic från den omtalade Netflix-serien Tiger King.

8. Narcos: Mexico

9. Your Honor

10. Billions (det lilla vi hann se).

Årets annat:

Jerry Seinfelds ”Is this Anything?”.

Vancouver.

Hundåren.

Sinatra i Vegas.

Foto: Kathy Willens Mika Zibanejad.

Zibanejads fem mål.

Pete Hamills ”A Drinking Life”.

Lundematskören.

Bravest utomhusbord.

Helgen i Indio.

Fabrique på 14:e.

D-vitaminer.

Foto: Mary Altaffer Firande av valresultatet i Washington Square Park.

Martin’s BBQ.

Talking Sopranos.

New York New York över hela stan.

Real Vision.

Joe Allen’s.

Valresultatet och festen i Washington Square Park.

Kajsa Grytts ”Performance”.

Blood on The Tracks-mask.

Foto: BRIAN BOHANNON Woodford Reserve.

Woodford Reserve.

Don Winslows ”Broken”.

Sofia Talviks karantänshower.

Vardagar 3.

Foto: Arkivbild Ingrid Bergman i ”Casablanca”.

Los Feliz.

Casablanca.

Anthill Farms.

Blogg.

ORSAKER TILL EXTAS:

The Avalanches – We Will Always Love You (Album)

– Att lyssna är ju som att stå i ett varmt regn av underbara klanger och harmonier.

Industry (HBO-serie)

– Mest ”binge”-värda serien just nu.

Your Honor (Showtime-serie)

– Den amerikanska kritiken har fel.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 19 december 2020 kl. 19.23