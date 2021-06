Niklas Strömstedt håller upp svagheten i ljuset

Namn: Bo Anders Niklas Strömstedt. Ålder: 62. Bor: Stockholm. Yrke: Artist och låtskrivare. Tidigare medverkan i Sommar: 1991.

Snabbguide:

Skrytkvot:

Skvallervärde:

Känslostyrka:

Humornivå:

Åh fan-faktor:

Första meningen

– Gitarristen i The Violents var vansinnigt nyförlovad.

Sista meningen

– Nu går de där i trädgården, med varandras hemligheter varsamt inlindade och vilande i förtroende och kärlek.

3 typiska låtval

Jackson Browne, "The road".

Anders Glenmark, Orup, Niklas Strömstedt, "En jävel på kärlek".

James Taylor, "You can close your eyes".