”Masked singer”-succé: Över 2 miljoner tittare

Publicerad: 10 maj 2021 kl. 14.16

Uppdaterad: 10 maj 2021 kl. 14.33

NÖJE

Succén fortsätter för TV4 och ”Masked singer”.

I helgen har över 2 miljoner tittare sett hur Robert Wells avslöjades som Korpen – och då har TV4 play-siffrorna ännu inte räknats in.

– Att vi skulle ha 2 miljoner tittare redan under en första säsong hade jag aldrig kunnat drömma om, David Hellenius.

Kikki Danielsson, 69, som ett monster, Victoria Silvstedt, 46, som en isvarg, Sven Melander, 73, som pingvin och Lotta Schelin, 37, som en joker.

Så stavas tydligen TV4:s framgångsrecept.

Och när succén fortsatte i helgen med att Robert Wells, 59, avslöjades under korpmaskeringen gjordes det inför nästan 2 miljoner tittare på fredagskvällen, enligt siffror från MMS.

Det är den högsta tittarsiffran för programmet sedan premiären i slutet av mars.

Foto: Emma Larusdottir / TV4 David Hellenius lyfter på Korpens mask i ”Masked singer” i TV4.

Rekord sen ”Fångarna på fortet”

Och när förskjutet tittande räknats in, alltså de som använt olika typer av digitala hårddiskspelare eller videoapparater, så landar tittarsiffran på 2,12 miljoner tittare. Och då ingår ändå inte de som tittat via TV4 play och C more. Så den totala tittarsiffran väntas öka ännu mer.

– Över två miljoner tittare bänkade sig i fredags och lockade mer än 70 procent av tv-tittarna i TV4:s målgrupp 15 till 64. Det är den högsta tittarandelen för ett underhållningsprogram i TV4 sedan mitten av 90-talet då ”Fångarna på fortet” var som störst. Det är också ett av våra absolut mest strömmade program i TV4 play. Engagemanget kring denna nationella gissningslek överträffar alla våra högt ställda förväntningar och vi ser verkligen fram emot semifinalen på fredag, säger Fredrik Arefalk, kanaldirektör TV4.

Från Sydkorea

I succéshowen, som i Sverige leds av David Hellenius, 47, ska kända personer sjunga maskerade bakom fantasifulla kreationer medan publiken och tv-tittarna får ledtrådar för att försöka avslöja vem som gömmer sig bakom masken.

– När vi spelade in det första programmet av ”Masked singer” så kände jag tydligt att det här programmet har något alldeles extra som borde engagera en stor publik i alla åldrar. Men att vi skulle ha 2 miljoner tittare redan under en första säsong hade jag aldrig kunnat drömma om, säger Hellenius.

”Masked singer” har gjort succé över världen sedan urpremiären i Sydkorea 2015. Programmet har sänts i egna versioner i över 40 länder, inklusive USA, Storbritannien, Ukraina, Ryssland, Vietnam, Nya Zeeland och Mexiko.I flera länder har programmet också fått en spinoff i ”Masked dancer” där kändisarna istället ska dansa iförda masker.

Två avsnitt av ”Masked singer” återstår för TV4, på fredag är det semifinal och nästa vecka sänds finalen.

