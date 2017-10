Flera svenska serier till Netflix

Foto: Claudio Bresciani / TT Felix Herngren.

De internationella framgångarna fortsätter för Felix Herngrens produktionsbolag FLX.

Sedan tidigare är det känt att Malin Persson Giolitos deckare "Störst av allt" blir den första svenska originalserien på Netflix, samt att "Bonusfamiljen" fått internationell spridning via strömningstjänsten.

Men fler produktioner är på gång att lanseras på Netflix , enligt Variety.

Baserad på Carolina Neuraths bok "Den stora bankhärvan: finansparet Hagströmers och Qvibergs uppgång och fall" ska serien "Blinded" berätta historien om HQ Bank. Manuset ska skrivas av Jesper Harrie , Maria Karlsson och Jonas Bonnier .

Även en komediserie, än så länge utan namn, som ska utspelas på en skidort ska utvecklas för Netflix.

”Solsidan” får fransk version

"Vi strävar efter att producera serier och premisser med universella teman", säger Pontus Edgren , som äger FLX tillsammans med Felix Herngren och Niclas Carlsson , till tidningen.

Men det är inte bara strömningsjätten som är intresserad av produktioner från FLX. Variety skriver att "Solsidan" får en fransk version som ska visas på kanalen Metropole 6.

Enligt tidningen är också en ny version av tv-serien "Bert" på gång samt en komediserie för C More med namnet "Happiness by the sea".