Playboy-film stoppas – regissören anklagas för flera sexövergrepp









1 av 3 | Foto: Richard Shotwell / AP Brett Ratner.

”X men”-regissören Brett Ratner anklagas för sexuella övergrepp av sex kvinnor.

Två av dem som talar ut om övergreppen är skådespelarna Natasha Henstridge och Olivia Munn.

– Han tvingade sig på mig, säger Natasha Henstridge till Los Angeles Times .

Filmregissören Brett Ratner är den senaste i raden av mäktiga personer inom Hollywoodindustrin att anklagas för sexuella trakasserier.

Sex kvinnor träder fram och vittnar om olika övergrepp som han ska ha begått mot dem.

Stärkt av #Metoo-rörelsen valde skådespelaren Natasha Henstridge att tala ut om en otrevlig händelser i början av 1990-talet, där han ska ha tvingat henne att utföra oralsex på honom.

– Han tvingade sig på mig. Till slut gav jag upp och han gjorde sin grej, säger hon till Los Angeles Times.

Erkände övergrepp i tv

Skådespelaren och tidigare The Daily Show-korrespondenten Olivia Munn berättar att Ratner har uppträtt olämpligt ett flertal gånger. Han ska bland annat ha onanerat framför henne i sin trailer på inspelningsplatsen för filmen ”After the sunset” 2004.

Hon skrev om händelsen i sin bok ”Suck it, Wonder woman!: The misadventures of a Hollywood geek” 2010, men utan att nämna Ratner vid namn. I ställer erkände Ratner själv att han var personen i fråga under en tv-show, där han även påstod att han och Munn hade legat med varandra. Det påståendet tog han senare tillbaka.

Dessutom menar skådespelarna Katharine Towne , Jaime Ray Newman , Eri Sasaki och Jorina King att de har fallit offer för regissörens trakasserier.

Avbryter Hugh Hefner-filmprojekt

Brett Ratner är mest känd för filmer som ”The family man”, ”Red dragon”, ”Rush hour”-serien och ”X-men: The last stand”. Han producerar även musikvideor och har som sådan arbetat med världsartister som Madonna , Mariah Carey och Courtney Love .

Hans kommande projekt är en biofilm om Playboy-mogulen Hugh Hefner . I oktober stod det klart att Jared Leto axlar huvudrollen som Hefner, något han nu förnekar. I dag meddelar dessutom Playboy enterprises att man stoppar filmen.

”Vi är djupt bekymrade över att ta del av anklagelserna mot Brett Ratner. Vi finner denna typ av beteende helt oacceptabelt. Vi lägger våra projekt med RatPac Entertainment på is tills vi kan granska situationen ytterligare”, skriver en talesperson för Playboy i ett uttalande till the Wrap .

Om filmen ska spelas in vid senare tillfälle är oklart. Skådespelaren Jared Leto säger nu via sina företrädare till Deadline att han ”aldrig varit kopplad till filmen”. Han tar dessutom avstånd från Brett Ratner hävdar att han inte kommer arbeta med honom i framtiden.

#MeToo - detta har hänt 02:15

LÄS OCKSÅ Dustin Hoffman tafsade på 17-åring – ber nu om ursäkt

LÄS OCKSÅ ”Entourage”-skådisen anklagas för sexuella trakasserier