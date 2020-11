Lovad och Lova kan tävla mot varandra i Mello

Upplagt för namnförvirring i Melodifestivalen 2021

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 17 november 2020 kl. 19.42

Förbered er på namnförvirring i Melodifestivalen 2021.

Enligt flera källor är artisten Lovad klar för tävlingen nästa år – och samtidigt uppges artisten Lova vara högaktuell.

Flera källor bekräftar för Aftonbladet att artisten Lovad, som egentligen heter Lova Drevstam, 28, är klar för en plats i Melodifestivalen 2021. Under sensommaren och den tidiga hösten hade hon framgångar med låten ”Vi gjorde vårt bästa” som hon sjunger tillsammans med Albin Johnsén, 31. Enligt Aftonbladets källor är det också han som ligger bakom Lovads debut-låt i Melodifestivalen.

– Ja, det är Albin och Matte Andréasson som har skrivit låten. Det är refrängstark pop, som verkligen kräver en bra sångröst, låten är perfekt för Lovad, säger en person med god insyn.

Albin Johnsén och Mattias Andréasson, 39, har tävlat flera gånger i Melodifestivalen, både som artister och låtskrivare, men haft sina största framgångar utanför tävlingen, Andréasson som del i trion EMD mellan åren 2007 och 2010 och Johnsén med brottarhitten ”Din soldat” från 2014, en låt som Andréasson också var med och skrev och producerade.

Risk för namnförvirring

Men Lovads debut i Melodifestivalen kan leda till nästa års stora namnförvirring. Enligt flera källor är också artisten Lova, som egentligen heter Lova Sönnerbo, 22, högaktuell för tävlingen. Lova vann Lilla Melodifestivalen 2012, var nominerad till pris som framtidens artist vid P3 Guld-galan 2019 och släppte tidigare i höstas låten ”Lonely ones” som hon skrivit tillsammans med bland andra Jocke Berg, 50, från Kent.

– Det har pratats om henne som att hon ska vara med i Mello, men jag vet inte om det är helt klart ännu. Hennes skivbolag satsar stort på henne i alla fall, säger en vanligen välunderrättad källa.

Artisten Lovad, Lova Drevstam, 28.

Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN Artisten Lova, Lova Sönnerbo, 22.

FAKTA Klara för Melodifestivalen 2021 ...enligt Aftonbladets källor: Tusse Chiza Sannex Sami Rekik (från Medina) och Wahl (Från SödraSidan) Julia Alfrida (Från talangtävlingen ”P4 nästa”) The Mamas Dotter Jessica Andersson Klara Hammarström Alvaro Estrella Arvingarna Paul Rey Lovad (med låt av Albin Johnsén och Mattias Andréasson) Högaktuella: Eric Saade

LOVA I reglerna för Melodifestivalen ingår en munkavle på låtskrivare och artister som gör att de inte öppet får kommentera sin medverkan i tävlingen förrän SVT gett sitt tillstånd. Aftonbladet förlitar sig därför på väl insatta källor för att i förhand kunna rapportera vilka artister som SVT väljer ut till tävlingen. Inför 2020 års Melodifestivalen avslöjade vi 21 av 28 artister på förhand, året dessförinnan 24 av 28 artister. LÄS MER

Tidigare namnförvirringar i Melodifestivalen

Så lika artistnamn som LOVA och Lovad är ovanligt i Melodifestivalens historia. Men namnförvirringar har uppstått på andra sätt, bland annat med låtar som hetat nästan likadant.

1986 öppnade Dan Tillberg tävlingen med ”ABCD”...

Foto: GÖRAN STRANDBERG Dan Tillberg, här på en bild från Melodifestivalen 1985.

... och tävlade mot Anna Books ”ABC” som blev en betydligt större hit.

Foto: Arkivbild Anna Book i Melodifestivalen 1986

2006 tog sig Velvet vidare till Andra chansen med låten ”Mi amore”...

Foto: PETER KJELLERÅS Jenny ”Velvet” Pettersson på Melodifestivalens scen 2006

...medan Gregor blev utslagen från sin deltävling med ”Mi amor”.

Foto: MATTIAS CARLSSON Gregor i Melodifestivalen 2006

2011 fick gruppen Le kid se sig utslagna ur den första deltävlingen med låten ”Oh my god”...

Foto: JERKER IVARSSON Le kid tävlade med låten ”Oh my god” i Melodifestivalen 2011

...bättre gick det för The Moniker, som med bara ett utropstecken extra tog sig vidare till final via Andra chansen med låten ”Oh my god!”

Foto: JERKER IVARSSON Daniel ”The Moniker” Karlsson gjorde succé med ”Oh my god!” i Mello 2011.

2014 öppnades den tredje deltävlingen av att gruppen Outtrigger sjöng låten ”Echo”...

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Outtrigger med sångaren Simon Peyron på Mello-scenen 2014.

...direkt efter klev gruppen EKO upp på scenen och framförde låten ”Red”.

Foto: ANDERS DEROS Anna Lidman sjöng i gruppen EKO i Melodifestivalen 2014

2019 gjorde Arvingarna comeback i Melodifestivalen med låten ”I do”...

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Arvingarna tävlade med ”I do”

...som i finalen fick tävla mot Malou Prytz och låten ”I do me”.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD malou Prytz tävlade med ”I do me”

2020 gick The Mamas först ut i Melodifestivalen med låten ”Move”...

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD The Mamas sjöng ”Move” i Mello 2020

...medan Suzi P kom direkt efter med låten ”Moves”.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Suzi P tävlade med låten ”Moves”

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 17 november 2020 kl. 19.42