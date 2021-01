Dr Dres exfru: ”Han höll en pistol mot mitt huvud”

Nya uppgifter från Nicole Young i domstolsdokumenten

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 13 januari 2021 kl. 22.42

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN Dr Dre och Nicole Young 2018.

Dr Dre och Nicole Young ligger i skilsmässa.

Nu har exfrun lämnat nya, skrämmande uppgifter om musikmogulens våldsamma beteende under deras äktenskap.

”Han höll en pistol mot mitt huvud”, går det att läsa i dokumenten.

Det har gått drygt fem månader sedan Dr Dres, 55, exfru Nicole Young, 51, lämnade in skilsmässopapper och hänvisade till parets ”oförsonliga skillnader”. Redan då framkom det att Dr Dre, eller Andre Romelle Young som han egentligen heter, hade uppträtt hotfullt mot henne. Nu finns nya domstolsdokument som People tagit del av, där det finns nya ruggiga påståenden om musikmogulen.

”Andre har verbalt och emotionellt brutit ner mig till den grad att jag i dag lider av posttraumatiskt stressyndrom”, står det bland annat.

I dokumenten beskriver Nicole Young vidare hur Dr Dre vid två tillfällen 2000 och 2001 ”höll en pistol mot mitt huvud”, 1999 ”slog han mig i huvudet/ansiktet”. Hon ska även ha gömt sig från honom under ett av hans vredesutbrott då han sparkat in dörren, detta ska ha inträffat så sent som 2016.

Dr Dre: Rena lögner

Dr Dre ska ha svarat på anklagelserna under en domstolsförhandling och menat att de inte stämmer och att han aldrig skulle göra henne illa. Han beskriver hennes påståenden som en ”rena lögner”. Han hävdar också att Nicole Young aldrig ringt till polisen en enda gång under deras 24 år som gifta.

Och Nicole Young instämmer. Däremot berättar hon att hon ringde polisen 1995, året innan de gifte sig, efter att han slängt henne i väggen och lyft henne från golvet i halsen.

”Under vårt äktenskap funderade jag ett flertal gånger på att ringa polisen, men jag var så inne i vårt destruktiva förhållande, att rädslan för att Andre vägde tyngre än tron på att polisen skulle kunna hjälpa mig”, står det.

Kördes akut till sjukhus

Exfrun lämnade de nya uppgifterna den 29 december, bara dagar före att Dr Dre akut förts till sjukhus för misstänkt aneurysm, pulsåderbråck, i hjärnans kärl. Dr Dre repade sig och tackade sina fans för stödet i ett inlägg på Instagram.

”Jag mår bra och jag får utmärkt vård från mitt medicinska team. Jag kommer att lämna sjukhuset och komma hem igen snart. Shout out till den fantastiska vårdpersonalen på Cedars. En kärlek” skrev han då.

Publicerad: 13 januari 2021 kl. 22.42

