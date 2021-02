Må kvällen som tillhör de kära här aldrig ta slut

Per Bjurman om alla hjärtans dag i New York

Publicerad: 13 februari 2021 kl. 15.31

NEW YORK. I morgon är det Valentine’s Day och New Yorks älskande får faktiskt gå ut och vara romantiska.

Because the night.

Foto: Mary Altaffer / TT NYHETSBYRÅN New York har varit nedstängt, men lagom till Valentine’s Day öppnar stadens krogar delvis igen.

Guvernör Cuomo släppte bomben redan för några veckor sedan:

Lagom till Valentine’s Day får New Yorks krogar öppna för inomhusservering igen – så länge inte fler än 25 procent av borden tas i besittning.

Sedan blev han plötsligt riktigt våghalsig och tidigarelade sitt lilla experiment, så sedan natten som gick behöver den som vill uppleva utelivet i ”Staden som aldrig sover” inte vara ute i bokstavlig mening längre.

Många här är fortfarande väldigt rädda – kontrasten mot Florida, som jag just återvänt från, kunde inte vara skarpare – och beslutet kritiseras hårt av progressiva och liberala, fast övertygade om att aldrig så försiktigt krogliv driver oss alla ner i de nya mutationernas avgrund, men gåtfulle Cuomo tycks stå på sig.

Själv har jag inga planer på att röra mig ute i det svärmiska myllret i morrn, jag är edsvuren singel och utan ens platonisk Valentine’s-date skulle det inte falla mig in att sno ett av de fåtaliga borden för turturduvorna. En hockeymatch, Ingrid Bergman i ”Casablanca”, ett nytt podcast-avsnitt med Bobby Baccala och lite delivery-kung pao duger åt mitt gamla hjärta.

Men det gläder mig att the lovers får en liten respit och kan gå ut och uppleva romantiken nästan som den ska vara. Kanske lyckas de för en stund rentav känna att inget kan göra dem illa, som det finns ett löfte om i den där sången om att kvällen och natten tillhör de älskande.

Han som skrev den har det lite stökigt just nu, det blev inte så lyckat att han, själva helgonet från New Jersey, under Super Bowl gjorde reklam för ett bilmärke och sedan visade sig ha gett en helt ny innerbörd åt låten ”Racing in the Streets”.

Men det hindrar inte att ”Because the night” är kärlekens själva nationalsång.

They can't hurt you now/Can’t hurt you now, can't hurt you now/Because the night belongs to lovers/Because the night belongs to lust/Because the night belongs to lovers/Because the night belongs to us”.

Det är aldrig sannare än i New York – mitt i allt det hårda och ruffiga världens mest romantiska stad. Hey, var har Lady & Lufsen sin Bella notte på julafton om inte här, nere i Little Italy?

Så: Må kvällen som tillhör de kära här aldrig ta slut i Metropolis.

Foto: Frank Franklin II / TT NYHETSBYRÅN New York är mitt i allt det hårda och ruffiga världens mest romantiska stad.

Av: Per Bjurman

