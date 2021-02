Namn: Nils Lennart ”Nisse” Landgren.

Född: 15 februari i Degerfors.

Familj: Hustrun Beatrice Järås.

Karriär: Spelat trombon på skivor med t ex Abba, The Crusaders, Wyclef Jean och Herbie Hancock. Spelade in sin egen version av ”Macken” 1985 och fick 2010 Musikexportprisets hederspris.

Aktuell: Fyller 65 år idag.