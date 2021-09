1. ”A swim in a pond in the rain” (bok, George Saunders)

En blandning av roman, föredrag och undervisning. Ryska noveller av Tjechov, Tolstoy och Gogol analyseras på ett bländande sätt av den lika bländande amerikanska författaren George Saunders. Han har själv undervisat i ämnet i över 20 år, och det märks. Obligatorisk läsning för alla som någonsin har varit intresserad av text och skrivande.

2. ”Donda” (album, Kanye West)

Är helt övertygad om att Kanyes jättealbum kommer att omvärderas och nedvärderas, överskattas och underskattas under lång tid framöver. Musikvärlden vore tristare och ännu mer banal utan Ye.

3. Tampa Bay Buccaneers – Dallas Cowboys (match, NFL)

På torsdag är det NFL-premiär. Behöver jag säga mer?