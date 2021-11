Benedict Cumberbatch: Jag nikotinförgiftades tre gånger under inspelningen

Skådespelaren om nya rökarrollen

helskärm Benedict Cumberbatch i filmen ”The power of the dog”.

Benedict Cumberbatch spelar en kedjerökare i nya filmen ”The power of the dog”.

Då nikotinförgiftades stjärnan tre gånger under inspelningen.

– När du måste röka en massa är det verkligen fruktansvärt, säger Cumberbatch.

Sedan genombrottet som Sherlock Holmes 2010 har skådespelaren Benedict Cumberbatch, 45, rökt en hel del pipa framför kameran.

Det kunde inte förbereda honom för vad som väntade under inspelningen av nya västernfilmen ”The power of the dog”.

Britten, som spelar den kedjerökande ranchägaren Phil Burbank, berättar för Esquire om hur han fick lida för konsten, flera gånger om.

– Rökningen var väldigt svår. Filterlösa rullcigaretter, tagning efter tagning. Jag gav mig själv nikotinförgiftning tre gånger. När du måste röka en massa är det verkligen fruktansvärt, säger Cumberbatch, som privat fimpade för gott 2014.

helskärm Sophie Hunter och Benedict Cumberbatch på premiären.

Kan bli svårt att andas

Nikotinförgiftning är när en person har för mycket nikotin i sin kropp efter att man rökt, andats in eller fått det genom huden. Det är vanligt bland barn och vuxna som jobbar på tobaksplantage.

Bland symtomen finns bland annat illamående, kräkningar, huvudvärk och darrningar – och vid höga doser även andningssvårigheter.

”Ville stinka”

Trots svårigheterna levde sig Cumberbatch in i rollen – även utanför inspelningarna. Det blev hans omgivning varse om, oavsett de ville eller ej.

– Jag ville att det lagret skulle stinka hos mig. Jag ville att folk i rummet skulle veta hur jag luktade. Det var dock svårt. Det var inte bara under repetitionerna. Jag var ute och åt och träffade vänner till Jane (Jane Champion, filmens skapare och regissör, reds. anm.) och grejer, säger Cumberbatch till Esquire.

Och det är inte första gången den Oscarsnominerade stjärnan blivit nedslagen av nikotinet. När han filmade ”Sherlock”-avsnittet ”A scandal in Belgravia” 2012 drabbades han också av en nikotinförgiftning, skriver Daily Mail.

”The power of the dog” kommer på Netflix den 1 december.

