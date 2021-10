Ed Sheeran har drabbats av corona

Efter Sverigebesöket

Ed Sheeran har fått corona.

Detta endast två veckor efter att han varit i Sverige.

”Jag isolerar mig och följer regeringens riktlinjer”, skriver artisten på Instagram.

Ed Sheeran har de senaste veckorna åkt runt i Europa för att göra reklam för sitt nya album. För två veckor sedan besökte han Sverige där han bland annat hade en spelning för speciellt inbjudna på Grand Hotel. Han umgicks även med årets idoler och spelade in ett uppträdande som sändes under just ”Idol”.

Nu har han fått corona. I ett inlägg på Instagram skriver han att han nu tvingas ställa in planerade spelningar.

”Vill snabbt meddela att jag tyvärr testat positivt för Covid, så jag isolerar mig och följer regeringens riktlinjer. Det betyder att jag inte kommer kunna genomföra planerade åtaganden för tillfället”.

Han ber om ursäkt till alla som nu berörs av hans inställda åtaganden och uppmanar alla att vara försiktiga där ute.

helskärm Ed Sheeran uppträdde i Idol på TV4 under sitt besök i Sverige.

