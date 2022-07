Lancelot Hedman kämpar med sitt nya liv som nykter

”Det är en jäkla process”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Lancelot Hedman.

Lancelot Hedman kämpar för att inte falla tillbaka i missbruket.

I podcasten ”Nyfiken på” berättar han hur det är att vara en ung nykterist.

– Att vara nykter när man är 21, det är inte så kul, säger han.

Artisten Lancelot ”Lance” Hedman, 21, har länge kämpat med missbruksproblem. I Kristin Kaspersens, 52, podcast ”Nyfiken på” berättar han hur alkohol har fungerat nästan som medicin för honom.

– När jag bestämmer mig för att ta mitt första glas... Jag behöver inte ens bli full, men då släpper allt. Då är all ångest, all rädsla, all panik man har när man går på gatan, allt bara försvinner. Jag blir helt befriad från allt.

Lance Hedman: ”Kollapsade”

I podcasten diskuterar han och Kristin Kaspersen hur missbrukare ofta gör allt för att fortsätta med sitt missbruk.

– Det finns ett bra exempel på det, jag drack alldeles för mycket och gjorde alldeles för mycket andra konstiga saker, så kollapsade jag bara helt, säger han och fortsätter:

– När jag vaknade upp var jag så ”fan det var inte alkoholens fel, det var att jag tog tabletterna tillsammans med det. Då kan jag ju dricka igen”, säger Lance.

Han förklarar att det blir som att man ljuger för själv för att det ska vara okej att fortsätta dricka.

– Jag hittar alltid ett sätt att manipulera mig själv till att ”det är bra idé nu att jag dricker”.

helskärm Hedman berättar om missbruket i Kristin Kaspersens podd ”Nyfiken på”.

”Jag är inte rolig”

I podcasten berättar han att han fortfarande kämpar med att försöka hålla sig nykter. Det är inte det lättaste när många i hans närhet är unga och festar mycket.

– Jag är inte en sådan som kan prata, jag är inte rolig, känner jag. Men när jag dricker är jag väldigt rolig, säger han och fortsätter:

– Jag försöker att bli bättre varje dag, men det är en jäkla process. Och att vara nykter när man är 21, det är inte så kul.

Det som hjälper honom att ta sig igenom de svåraste stunderna är musiken. Genom det han skapar och låtarna han släpper försöker Lance hjälpa andra som också kämpar mot missbruket.

– Jag vet inte ens varför, men det känns bara skönt att veta att någon annan kanske känner att det blir lättare för den människan, säger Lance.

Lancelot Hedman har idag varit nykter i sex månader.

– Det blir lättare och lättare för varje dag.

Fakta Hit kan du vända dig om du behöver hjälp Om du som förälder eller barn vill prata om problem med alkohol och droger kan du alltid kontakta socialtjänsten, skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin där du bor. Alkohollinjen: 020-844 448. Stödtelefon om alkoholvanor. Alkoholhjälpen: Tips och råd för den som oroar sig över sin egen eller andras alkoholkonsumtion. BRIS: 116 111. Stödtelefon för alla upp till 18 år. Drugsmart: För ungdomar om alkohol och andra droger. UMO: Ungdomsmottagning på nätet. FMN: Föräldraföreningen mot narkotika Cannabishjälpen: För alla som berörs av cannabis. Vuxen- och föräldratelefoner: BRIS : 0771-50 50 50.

Föräldralinjen: 020-85 20 00.

Rädda barnens föräldratelefon: 020-786 786. Läs mer