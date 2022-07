Ingrossos frustration efter jämförelsen med Harry Styles

”Klarar inte av alla småungar”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Benjamin Ingrosso under spelningen på Lollapalooza.

Benjamin Ingrosso har ruttnat på jämförelserna med Harry Styles.

Nu listar han sina faktiska stilikoner från 70-talet – och skriver på Twitter:

”Klarar inte av alla småunga på Tiktok som inte har nån koll på 70-talet och den eran och tror att Harry S uppfunnit stilen”.

Att liknas med Harry Styles är nog många unga artisters dröm.

Men Benjamin Ingrosso tycks inte helt nöjd med att jämföras med den förra One Direction-sångaren.

Efter Benjamins spelning på Lollapalooza har kommentarsfält på bland annat Tiktok fyllts med kommentarer om att han skulle ha hämtat inspiration till sin nya klädstil från Styles, som också setts tagit för vana att bland annat klä sig i kavajer och kostymer med rejält utsvängda byxor.

”Eeeehm Harry?”, ”Sveriges Harry Styles”, ”Wannabe Harry Styles, not gonna lie”, ”Harry Styles, wish version”, ”Varför försöker han vara Harry Styles?”, ”Trodde seriöst det var Harry”, ”Han försöker vara Harry Styles”, ”Ser lite ut som Harry” är några av en stor mängd kommentarer under flera klipp från Benjamin Ingrossos framträdande.

Styles brukar ses som en stilförebild och har flera gånger utropas till modeikon och klädförebild av stora magasin som Vogue, och Lifestyle.

helskärm Harry Styles.

Vill jämföras med Travolta, Gärdestad och Mercury

Men Benjamin Ingrosso har ruttnat till över jämförelserna och går ganska hårt åt unga musikfans i ett inlägg på Twitter.

”Klarar inte av alla småungar på Tiktok som inte har nån koll på 70-talet och den eran och tror att Harry S uppfunnit stilen”, skriver han och lägger till en emojisymbol med en missnöjd min.

Han får också medhåll av sina fans som lyfter fram att Benjamins stilförebilder snarare är svenska pophjälten Ted Gärdestad och världsstjärnor som David Bowie och Freddie Mercury.

På Tiktok har Benjamin Ingrosso också lagt upp ett videoklipp med bilder på sig själv och de personer han listar som ”mina sförebilder/stilikoner”.

Där visar han bilder på Ted Gärdestad, John Travolta från filmen ”Saturday night fever”, George Michael, Freddie Mercury och Barry Gibb från Bee Gees, i outfits från 70-, 80-, och 90-talen.

”Fick jag det sagt”, skriver Benjamin Ingrosso om videoklippet.

Aftonbladet har sökt Benjamin Ingrosso.

helskärm Barry Gibb i mitten mellan sina bröder Robin och Maurice som utgjorde Bee Gees, på en bild från 1978.

helskärm Freddie Mercury tillsammans med Queen under en spelning på Råsunda 1986

helskärm John Travolta i filmen ”Saturday night fever” från 1977